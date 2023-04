Ya está disponible la primera versión beta de Android 14: qué novedades incluye

Click to share on Google News (Opens in new window)

Dentro de un mes se celebrará el Google I/O, el gran evento anual del gigante de internet, donde se revelan todas las soluciones de software y hardware que se lanzarán durante este año. Y, a modo de adelanto, se acaba de liberar la beta pública de Android 14.

Por: Clarín

El software es una actualización que sigue buscando mantener la privacidad, seguridad y rendimiento habituales dentro del sistema operativo y añade nuevas opciones de personalización de aplicaciones, así como una interfaz más inteligente, entre otras novedades.

La compañía lleva meses desarrollando esta nueva versión, que ha llevado anteriormente a tester para que prueben sus funcionalidades y que espera lanzara a los usuarios de forma oficial a finales de este año.

Las novedades se reparten en dos paquetes que hacen que el sistema de interfaz de usuario sea “más inteligente”.

Google Chrome is experimenting with Android 14's new ChooserActions API to display custom actions at the top of Android's share sheet.

This is an important step for Chrome to ditch its custom share sheet on Android, and hopefully other apps follow suit! pic.twitter.com/cHr4qGfSFy

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 10, 2023