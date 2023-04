Pronto habrá eclipse solar híbrido: la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Según los datos de la Nasa, este fenómeno natural se presenta cuando la luna alcanza una alineación entre la tierra y el sol, esta sombra generada se conoce como un eclipse solar y tiene una cobertura entre 80 y 280 kilómetros. Este fenómeno natural se presenta dos veces cada 100 años.

Por El Tiempo

El próximo 20 de abril se presentará este fenómeno natural que tendrá gran visibilidad desde la Antártida, el sudeste de Asia, Australia y algunos países de Sudamérica como Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay.

A pesar de que este fenómeno no se podrá ver en nuestro país, se espera que la Nasa lo transmita en vivo desde su sitio web https://www.nasa.gov

Spot an eclipse in 2023 or 2024!

This map shows where the Moon’s shadow will cross the contiguous US during the "ring of fire" eclipse on Oct. 14, 2023, and total eclipse on April 8, 2024: https://t.co/JHRxyFrXqK

Did you see the #eclipse in 2017? Would you travel to see these? pic.twitter.com/vrHRAugdou

— NASA (@NASA) March 8, 2023