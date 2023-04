Ernesto Batista, DBatista Photography, lleva su fotografía por el mundo plasmando los recuerdos de las personas

Posteado en: Entretenimiento

Ernesto, incursionó en el área de video y fotografía en el año 2010, en su primer viaje a Hawaii dónde compró su primera cámara para realizar fotos a los paisajes, al regresar, con el deseo de llevar su creatividad a otro nivel, compró una mejor cámara, con la que comenzó a realizar fotos con modelos, y en eventos, dos años después, asume dedicarse a tiempo completo, lo que le permitió enfocarse en su meta, no desistir, y en el año 2015 pudo abrir su primera oficina, siendo un punto clave para su crecimiento.

Su nombre artístico DBatista Photography, es una combinación de su apellido y la inicial del nombre de la madre de sus hijos (D), quien estuvo presente al momento de iniciar este negocio, agradeciendo su apoyo, al igual que el de su hermana, Claudio y Blanca y Joe de Secret Gardens Miami, ‘lo que actualmente tengo pudo ser posible por muchas personas que me apoyaron en su momento’, comentó sobre dichas personas.

Posicionándose en el mundo de la fotografía, destaca que la constancia, el esfuerzo y la dedicación, le han permitido llegar al éxito, ‘como de trabajar gratis para darme a conocer he podido llegar a trabajar con celebridades’, mencionó, demostrando que si no paras de luchar por lo que quieres, podrás lograrlo, ‘ya mis fotografías no son locales en un pueblo, si no que los clientes están dispuestos a pagar por mis servicios y viajarnos a diferentes partes del mundo confiando en nuestro trabajo, también he logrado ganarme la confianza de muchos artistas, convirtiéndome en una parte importante dentro de la imagen de ellos’.

En su plataforma de Instagram, donde también se ha posicionado con éxito, muestra a sus 52,1 mil seguidores, sus trabajos realizados, la mejor calidad de sus servicios, tips, y más, ‘la gran mayoría de nuestros seguidores le apasiona la fotografía, son fotógrafos o creadores de contenido, […] o en algún momento fueron clientes y ya forman parte de nuestra gran familia’, explicó.

Actualmente, radica en Miami y tiene en puerta un nuevo proyecto, con el objetivo de llevar sus conocimientos al mundo, a todo aquel que se sienta inspirado por su trabajo y sueñe con algún día poder vivir de su pasión, crea Beyond Illumination “The Workshop”, emprendiendo su carrera como Speaker, el cual no solo será de fotografía, también se propone realizar diferentes Workshops referente a, por ejemplo, cómo crear marketing con tu teléfono, etc. De esta manera, estará expandiendo DBatista Photography, ofreciendo opciones para todo tipo de cliente, y a su vez, añadiendo algunos servicios dentro de su misma compañía.

‘La fotografía es mi profesión, por lo tanto, todas las horas del día lo tengo presente y me encanta estar creando constantemente’, expresó, por lo que se visualiza trabajando en grandes proyectos, con las mejores marcas y produciendo shows en Netflix u otra cadena digital.

Si deseas ver su portafolio, testimonios de clientes y costos de sus servicios, dirígete a su página web: dbatistaphotos.com o encuéntralo via instagram como @dbatistaphotography.