Venezolano contó quién inició el mortal incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez

La noche del 27 de marzo, el venezolano Eduard de Jesús Caraballo López estaba entre los detenidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Recuerda que durante la tarde, un grupo de migrantes guatemaltecos exigía a los guardias que les dieran agua potable. La tensión en la celda empeoraba por la falta de respuesta a esa petición y por la amenaza de que, posiblemente, serían enviados a Ciudad de México. Sus compañeros, cuenta, decidieron llamar la atención de los funcionarios.

Por Univisión

“Vamos a prender una colchoneta y vamos a lanzarla para afuera”, amenazaban los guatemaltecos a los guardias, dijo Caraballo a Univision Noticias. “Tenían entre 18 y 20 días encerrados. Me estaban contando el día que entré (…) Me decían que les pasaban agua de vez en cuando”.

“Como a las 9:00 pm arranca el incendio. Ellos tenían rato conversando de eso. Yo les decía: ‘Hermano, yo voy a salir ahorita, no se pongan con esa locura’. Pero no me hicieron caso. Traté de quitarles el yesquero (encendedor) y se me revelaron”.

Caraballo asegura que un guardia del centro de detención le vendió a uno de los guatemaltecos el encendedor con el que se generó el fuego. Los funcionarios, dice, también vendían cigarros y marihuana.

“Yo empecé a gritarle a mi familia, llamaba a los guardias, no me importa que quedara delante de todos como el chismoso. Les decía (a los guardias): ‘Hermano, van a prender esto, van a prender esto’. No me hicieron caso”, narra.

Uno de los guatemaltecos, dice este migrante venezolano de 26 años, concretó la amenaza. Prendió una colchoneta.

Caraballo había sido detenido la tarde del 27 de marzo en la misma redada migratoria que se repite en el testimonio de otros migrantes que estaban en la celda. Lo montaron en la misma patrulla que a Jeison Catari Rivas, el venezolano imputado por presuntamente iniciar el incendio.

Afuera, a Caraballo lo esperaba su esposa, Biangly Infante, quien había llegado al centro de detención poco después de las 2:00 pm para entregar a las autoridades los documentos que demostraban que su esposo y su familia entera tenían permiso para estar en México.

El fuego en Ciudad Juárez

La Fiscalía de México vinculó a Catari Rivas como uno de los que generó el fuego en el que murieron 40 personas y otras 28 resultaron heridas. Esta semana, él se convirtió en el único migrante imputado por homicidio doloso y lesiones.

“Lo metieron preso y él no estaba en eso”, dice Caraballo, quien asegura que todos los autores materiales del incendio fallecieron.

Univision Noticias solicitó una entrevista con la Fiscalía General de México para conocer más detalles sobre las pruebas que inculpan a Catari. No se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta historia.

