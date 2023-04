Jack Black quiere que Pedro Pascal sea el villano de la posible secuela de “Super Mario Bros”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Siempre hemos vivido pensando que Bowser es el enemigo más temible al que Mario ha tenido que enfrentarse en incontables ocasiones. No importa si es en juegos como Super Mario 64 o en la recién estrenada película: el Rey Koopa lleva décadas causando dolores de cabeza al equipo formado por el fontanero, Luigi, Peach, Toad y compañía. Sin embargo, su actor de voz en la película (Jack Black), cree que hay un villano más poderoso, y tiene claro qué actor debería ponerse en su piel.

Por Diario AS

¡Wario! Según Jack Black, su presencia en una hipotética secuela de Super Mario Bros. La Película daría lugar a que Mario y Bowser se viesen obligados a unirse para poder derrotar al malhumorado personaje del mono amarillo y morado. Además, durante una charla con Gamespot, Black no ha dudado ni un instante en elegir el nombre del actor encargado de ponerse en su piel: “Pedro Pascal [‘The Mandalorian’, ‘The Last of Us’] es Wario”, expresa con firmeza.

Wario, ¿el gran olvidado?

Más allá de apariciones en títulos como WarioWare: Get it Together!, lo cierto es que la saga principal lleva muchos años sin dar una alegría a sus fans. Wario Land es una franquicia muy querida y la última entrega, Wario Land: Shake It! se estrenó en exclusiva para Nintendo Wii en 2008. Antes del mismo vimos hasta media docena de juegos protagonizados por el malhumorado personaje, en una época dorada en la que fue todo un referente de los plataformas 2D.

