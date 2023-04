El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Emociones encontradas. Por un lado sientes que has avanzado y por otro, piensas que no terminas de salir adelante. Y puede que sea así, en algunas cosas lo has hecho y otras ni siquiera has arrancado. No te quejes ni te estreses más, simplemente entra en acción, tiempo y oportunidades tienes.

Tauro

Es hora de romper ciertos lazos. Agradece y despídete. Es falso qué hay relaciones que prevalecen hasta el final de nuestras vidas, son ideas creadas que, aunque sea un familiar o un mejor amigo, tienes que aceptar y aguantar. Siempre te puedes liberar y hacerlo depende de ti, de tu decisión de decir: ya basta. Hoy es el día.

Géminis

Sientes que el tiempo pasa muy rápido, y que aún cuando tratas de ganarle, te quedas atrás. No necesitas correr, sólo tienes que ir seguir tu camino, sin prisa pero si pausa, convencido de que no hay obstáculo que no puedas vencer. Llegan buenas noticias, aprovéchalas.

Cáncer

Se crea un caos que altera tu energía vital. Sientes que el mundo se mueve bajo tus pies, pero aún así no te permites hundirte. Estás dispuesto a dar el todo por el todo, consciente de tus límites, pero seguro de las decisiones que has tomado. Te ha costado dar el primer paso, pero en cuanto lo haces, sigues con paso firme.

Leo

Cortas con un lazo afectivo, no porque lo desees, sino porque es momento de hacerlo. Ni tú ni esa persona dan para más. Hay heridas que sanar y el destino dirá si en el futuro se vuelven a reunir, o si cada uno debe continuar su camino. No forces nada, no luches contra la corriente, permite que suceda lo que tenga que pasar.

Virgo

Ámate como nunca has hecho. Valora las buenas y malas decisiones que has tomado, porque sea cual sea el caso, te han permitido aprender y ser quien eres hoy. Piensa que la vida te ofrece mil oportunidades más de elegir y confía, en que la próxima vez, serás más asertivo, y ¿si te vuelves a caer? igual te levantarás.

Libra

Ve hacia adentro y entiende que las respuestas están dentro de ti. No es lo que quieres ver, es lo que es y la vida te lo demuestra una vez más. Es lindo soñar e imaginar que el mundo es una proyección de una historia de cuentos, pero hasta con los sueños hay que imponer límites, porque la realidad es diferente y puede ser aplastante. Ser realista es la mejor opción.

Escorpio

No juzgues y mucho menos condenes. No tienes derecho a hacerlo y nadie tiene derecho a hacerlo contigo. Cada persona debe mantener la posición que le corresponde y hacer lo que desee, sin necesidad de frenarse por el miedo a lo que dirán los demás. Cuando sea tu opinión, hazlo desde un punto de vista constructivo.

Sagitario

Ten un detalle con alguien que amas. No tiene que ser algo costoso, es sólo una muestra de tu amor. Dar y recibir se pierde crear como algo habitual en nuestras vidas, pero está en cada uno enseñar a otros a hacerlo. Con amor todo se puede.

Capricornio

Puede que no hayas hecho las preguntas correctas y si no las haces, no puedes saber lo que quieren los demás. Hoy es un día de ir más allá, de preguntar, de ahondar. Lo necesitas para poder avanzar a nivel laboral, ¿porque? Fácil, porque en esta oportunidad la evolución depende de un grupo, no es individual.

Acuario

Hoy te cuesta ser empático con los demás. Es difícil ser sociable cuando solo quieres estar contigo mismo. Trata de organizar actividades en las que no necesites interactuar con nadie. Si no es posible, gestiona con amor e inteligencia tus palabras y tus actitudes, aún cuando no sientas con ganas, da lo mejor de ti.

Piscis

Hoy ese discurso interno, ese que todos llevamos dentro, tiende a ser un poco complicado. Es como un tormento que se enfoca en lo peor que haces o lo peor que sucede y te impide avanzar. Una autocrítica constante, que te dice que no lo has hecho suficientemente bien, que no luces como deberías o que duda cuánto puedes avanzar. No le prestes atención, ni permitas que domine tú vida. Tu puedes con lo que sea.