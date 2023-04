Ucrania recuperó a más de 30 niños que habían sido secuestrados por Rusia (Video)

Un grupo de 31 niños regresó a Ucrania tras haber sido llevado de manera ilegal a Rusia desde territorios ucranianos ocupados por el ejército ruso, indicó este sábado una organización caritativa.

“Hoy damos la bienvenida a otros 31 niños, que habían sido trasladados de manera ilegal a Rusia desde territorios ocupados”, aseguró en las redes sociales Mykola Kuleba, al frente de la asociación Save Ukraine.

Estos niños vivían en las regiones de Járkov (nordeste) y Jersón (sur), ocupadas por el ejército ruso hace un año y liberadas por el ucraniano el pasado otoño, precisó esta asociación estatal, que combate lo que considera como deportaciones ilegales de menores.

Según Save Ukraine, este grupo de niños llegó el viernes a territorios ucranianos controlados por Kiev.

Según imágenes proporcionadas por la organización, cruzaron la frontera a pie y luego tomaron un autobús para continuar con su viaje.

Today, we meet at home another 31 Ukrainian children, illegally deported by the Russians from the occupied territories. This was the most difficult of all previous rescue missions. pic.twitter.com/K8fG6sFD3b

Kuleba elogió a las “madres heroicas” que viajaron a territorios rusos, o controlados por los rusos, para recuperar a sus hijos en una de las misiones “más difíciles” de esta asociación caritativa.

Durante ese viaje, una anciana que quería recuperar a dos de sus nietos murió a causa del “estrés”, explicó Kuleba.

Según el responsable de la asociación, las madres ucranianas fueron “interrogadas durante 13 horas” por agentes de los servicios secretos rusos.

?hildren abducted by Russians from the Kherson and Kharkiv regions have been reunited with their families after several months of separation. They are now safe but in need of psychological and physical recovery.

Follow the updates?? pic.twitter.com/dXGN5FTHp9

— Save Ukraine (@SaveukraineUs) April 7, 2023