Estrella de “El Juego del Calamar” será un Jedi en nueva serie de “Star Wars”

Lee Jung-Jae vestirá los ropajes de un Jedi de la Alta República en “The Acolyte”. El protagonista de “El Juego del Calamar”, que ya estaba confirmado como parte del reparto de esta nuevo producción, ha estado presente en la Star Wars Celebration de Londres, el gran evento para fans. Lucasfilm ha anunciado que la serie llegará a Disney+ en 2024, aunque todavía no ha especificado una fecha más concreta.

Por Diario AS

Durante el panel de Lucasfilm, celebrado a puerta cerrada y sin streaming para el público general, los asistentes han tenido la posibilidad de ver un primer teaser tráiler, que ya se ha filtrado en las redes sociales:

El clip arranca con el personaje de Lee Jung-Jae, que entrena a unos iniciados Jedi: “Sus ojos pueden engañarlos, no deben confiar en ellos”, dice mientras camina junto a ellos. “La Fuerza es poderosa”, dice. A continuación, se intercalan escenas en una especie de cantina, donde una misteriosa mujer encapuchada se mantiene agazapada, hasta que la lucha estalla. Viste ropas de Jedi y se vale de las artes marciales para derrotar a sus enemigos.

