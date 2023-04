Cazadores de tormentas captan dos tornados simultáneos en EEUU (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En lo que va del año, se han registrado 313 tornados y 31 muertes asociadas a ellos.

Por rt.com

Cazadores de tormentas han captado en Estados Unidos dos tornados devastadores a su paso por una zona cercana a la carretera en Keota, una pequeña localidad en el estado de Iowa, al noreste del país norteamericano.

“Escenas locas de Keota, Iowa, hoy”, escribió este viernes el meteorólogo y cazador de tormentas aficionado Joshua Kublnick en su Twitter. “Dos tornados estaban en el suelo al mismo tiempo. Rezando por los afectados”, agregó.

Insane scenes from Keota Iowa earlier today. Two tornados were on the ground at the same time. Praying for those affected. @TorTarget @ReedTimmerAccu @ryanhallyall @spann pic.twitter.com/Jk6WmbXXWu

— Josh (@1Wjosh) March 31, 2023