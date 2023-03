Juan Pablo García: Depredadores del erario público

Posteado en: Opinión

El régimen que lleva más de 23 años en el poder, encabezado en principio por Hugo Rafael Chávez y hoy por el imputado por crimenes de lesa humanidad ante la CPI, Nicolás Maduro Moros, se ha dedicado desde hace mucho tiempo a reprimir, perseguir a los educadores y demás gremios por reclamar salarios dignos, reclamar sus derechos, ya que devengan sueldos miserables, sueldos de hambre. Ellos han salido a las calles a exigir sus derechos y eso al régimen no le importa, se burlan de sus exigencias, les manifiestan que no hay dinero, por culpa de las sanciones. Pero las mentiras tienen patas cortas y una vez más han quedado desenmascarados ante los ciudadanos y el mundo.

De nuevo otro escándalo de corrupción, se trata del robo de “3 mil millones de dólares”, vuelven a sustraerle a los venezolanos gran parte de sus bienes, eso demuestra que dinero si hay, que si se pueden solucionar muchas cosas, pero se los roban todo, han saqueado al país, convirtiéndolo totalmente en un Estado Fallido. No es por las sanciones que no hay dinero, no hay dinero porque los Maduro Moros- Flores, los Rodríguez, los Cabellos , los Ramirez, los Aissami y pare usted de contar se lo robaron todo. El Comunismo es sinonimo de ladronismo, a estos aberrados lo único que les interesa es su permanencia en el poder cueste lo que les cueste.

Hoy el mantenimiento de las sanciones internacionales y la protección de los activos en el exterior es motivo de agradecimiento, ya que de no haber sido así los hubieran desaparecido también, acentuandose muchísimo más el empobrecimiento del país y la permanencia de estos delincuentes en el poder.

Han hecho de todo para que les quiten las sanciones y hasta han tenido sus cómplices en unos elementos que dicen ser de ” oposición” quiénes también públicamente han solicitado que esas sanciones las quiten, pero no lo han logrado y aspiro que así sea, porque sino ya se hubiesen robado todos esos activos, repartiendolos entre sus compinches y socios internacionales ( mafias) lo que sin duda alguna les facilitaría la permanencia en el poder.

A los que piden quitar las sanciones una vez más ¡vayan al carajo! Ya basta de tanta traición a la patria que hoy está muy golpeada por estos criminales que permanecen en el poder y por ustedes también alacranes traidores. Las sanciones no se pueden quitar, todo lo contrario deben intensificarse en todos los sentidos, porque ellas están logrado su objetivo como mecanismo de presión, de fuerza, para así en lo mas inmediato lograr la expulsión del poder de todos esos ladrones.

Se han robado nada más y nada menos que “tres mil millones de dólares”, me informan que es mucho más, mientras la gente se muere de hambre por falta de alimentos, se muere por ausencia de medicinas, no hay insumos en los hospitales, los centros de educación destruidos, no tenemos agua, ni luz, más de 7 millones de ciudadanos se han visto forzados a huir del país buscando presente, futuro, buscando calidad de vida. Han saqueado totalmente a un país otrora muy rico, hoy muy pobre. Y mientras ocurre ese robo millonario y muchos más, en las calles continúan los educadores exigiendo reivindicación de sus salarios, los de la tercera edad pidiendo clemencia, otros exigiendo salud y la juventud calidad educativa y dotación de sus centros de estudio. Cuánto se puede hacer con esos 3 mil millones de dólares, que descaro. Aunado a ello aparece un Don nadie con una cantidad escandalosa de dólares en efectivo en su residencia al ser allanado, esas son las escorias que hoy tienen a Venezuela en penurias, sin ninguna necesidad, no obstante que el dinero que debe ser aplicado a las necesidades de un pueblo se lo embolsillan sin más ni más.

Se imaginan los venezolanos cuántos salarios competitivos y decentes de maestros se pagarían con esos “3 mil millones de dólares” que se robaron o cuántos insumos para los hospitales se adquirirían. Y lo peor continúan raspando la olla, son unos verdaderos depredadores del erario público.

Ahora bien, para disimular el gran robo, como siempre lo han hecho, Maduro ordena una purga para tratar de salvar a Jueces, gerentes de PDVSA, el jefe de la superintendencia de criptomonedas, diputados, alcaldes, militares y así tratar de salvar su responsabilidad en el desastre económico, politico y social en el que ha sumergido el pais.

Maduro el imputado por crimenes de lesa humanidad quiere venderse como un “luchador” contra la corrupción, creándose sus propios chivos expiatorios y así tratar de lavarse la cara, pero no podrá, los ciudadanos sabemos que de lo que se trata es de una vieja práctica, buscar culpables de sus propios delitos para desviar la atención de los verdaderos responsables de esta barbarie que hoy vivimos los venezolanos.

Nicolás Maduro Moros y sus compinches, hagan lo que hagan no podrán ocultar ante la comunidad internacional y ante los venezolanos todos los delitos cometidos, por lo que más temprano que tarde tendrán que responder ante la justicia por tanta maldad, por haber destruido un país muy rico, hoy convertido en país muy pobre. En Venezuela habrá justicia de eso no tengamos la menor duda, ya los venezolanos han resistido mucha inclemencia es hora de que toda esta pesadilla termine.