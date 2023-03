El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hazle saber a quienes amas cuan importantes son en tu vida e invítalos a que expresen también que papel juegas en la suya. Un intercambio mutuo de sentimientos estrechará los lazos que los unen y reconfortará sus almas. En amor mueve al mundo, tenlo presente.

Tauro

No tienes que ser el rey del mundo ni demostrar nada a nadie. Hoy necesitarás ayuda extra para organizar ciertas áreas de tu vida. Delegar es saludable, entiendo que tú solo no puedes con todo. De hecho, hay personas que pueden hacerlo tan o más rápido o eficiente que tú. Así que vamos, atrévete a tomar decisiones que te faciliten las cosas e incluso, que te permitan dedicarte a otras a la par.

Géminis

Busca apoyo en otros para llevar a cabos tus ideas. Personas que por un lado sean expertas en el tema que te ocupa, de quienes puedas aprender y por otro lado, que compartan tus ideas, porque lo menos que necesitas en este momento es ser parte de batallas estériles. No se trata de que estén de acuerdo cien por ciento contigo, ni de que te resuelvan la vida, sino de que te guíen a hacer las cosas mejor.

Cáncer

Manifiesta sentimientos positivos a las persona que amas. No los critiques y mucho menos la juzgues, créenos, no lo necesitan, nadie necesita esa actitud de quienes supuestamente nos aman y más cuando atraviesan periodos de stress . Trata de entender su posición, de ponerte aunque sea un poco, en sus zapatos, y aún cuando no lo logres completamente, respeta su libre albedrío.

Leo

Últimamente estás tan concentrado en ti mismo, en tus proyectos de vida y en activar tus últimas decisiones que has creado muros a tu alrededor y te has alejado de todos. Esta bien querer pasar tiempo con tu persona favorita: tú, pero no lo está dejar de regalarte la oportunidad de compartir con personas que puedan nutrirte. Abre tu mente y tu corazón.

Virgo

Todo parece ir viento en popa, pero la realidad es un poco limitante y puede que necesites detenerte por un rato y volver un par de pasos atrás, reconectarte con asuntos que tenías abandonados y reactivarlos. Confía en que podrás con eso y más, en que estás completamente capacitado para hacer varias cosas a la vez.

Libra

Un ser querido podría sorprenderte y demostrarte de lo que es capaz, cosas que ni siquiera imaginabas. La sorpresa es agradable y afianza la admiración que sientes por esa persona. De hecho, tú también podrías aportar algo interesante a su vida, crear un intercambio saludable para ambos. Vamos, anímate, sal de ese caparazón en el que te has encerrado últimamente. Estás cómodo, pero ya es hora de explorar nuevas vivencias.

Escorpio

Podrías enfrentar ciertas dificultades laborales originadas por personas que crean obstáculos sólo porque si, porque disfrutan de mortificar a los demás o a quienes mostrar su poder los hace sentir superiores. Ignóralos, no permitas que te afecten. Tú estás por encima de eso, no te prestes a juegos que no conducen a ningún lado.

Sagitario

El amor y nuevas amistades vienen a través de amigos de toda la vida. Posibilidades de conectarte con personas divertidas, que vivan la vida de otra manera. Disfruta el momento sin expectativas, con los brazos abiertos y feliz por esta oportunidad. La vida es un regalo, agradécelo.

Capricornio

No necesitas recurrir a mentiras ni disfrazar verdades. Ve con la verdad por delante y que pase lo que tenga que pasar. A veces creemos que protegemos a quienes nos rodean o que incluso, nos protegemos a nosotros mismos cuando en realidad estamos añadiendo leña al fuego.

Acuario

Te fijaste una meta y no descansaste hasta alcanzarla. Ahora que la lograste, vienen nuevos retos, llenos de posibilidades y aún cuando sabes que debes trabajar duro, no te amilanas, porque tu verdadero objetivo es llegar aún más lejos. Hay tanto que hacer, tienes tanto por dar, que perder tiempo no es una opción.

Piscis

No tienes que darle explicaciones a nadie. Déjate llevar por tu intuición y mientras tus acciones no afecten a otros, continúa como vas. Libre como el viento, porque tu compromiso es contigo mismo. Hoy será un día sin grandes sobresaltos, pero un poco ocupado. Una vez que te hayas desocupado, ve a casa y descansa.