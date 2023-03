El desgarrador nuevo video de Joana Sanz llorando: “La sensación de que te ahogas…”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A pesar de la fortaleza demostrada por Joana Sanz en las últimas semanas, la modelo está viviendo la peor de sus pesadillas. Si hace un par de días, la modelo no dudaba en responder de manera contundente a la desesperada carta de amor hecha pública por Dani Alves, que permanece en prisión acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, ahora se ha abierto en canal para mostrar su dolor.

Fue la modelo la que en una carta manuscrita que colgó en las redes sociales daba a entender que dejaba atrás a Dani Alves y empezaba una nueva vida. Tras unos días aislado y visiblemente hundido, el brasileño decidió reaccionar con una desesperada carta dirigida a la que toda vía legalmente es su mujer. El programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles’ sacó a la luz la carta que Dani Alves le ha escrito: “Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso. Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida”, decía el futbolista, que según algunas informaciones está organizando y jugando partidos en la prisión.

“Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos. Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte”, continúa pidiéndole otra oportunidad.

Sin embargo, lejos de enternecer a la canaria, esta carta solo ha servido para que la modelos lance un nuevo dardo al futbolista. Tras recibir la carta publicó un story en su Instagram en la cual aparecía sonriente y le dedicaba la siguiente pulla al futbolista: “A uno le va lo de las exclusivas, pero otras siguen siendo finas y elegantes”. Un contundente mensaje con el que se cargaba las esperanzas de su expareja, quien continúa trabajando en su estrategia de defensa.

Con su respuesta, Sanz aludía a la manera en la cual el futbolista hizo llegar su carta al programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde se emitió públicamente el contenido de la misma. y es que son muchos los que consideran que la misiva forma parte de la maniobra del brasileño para blanquear su imagen.

Sin embargo no todo es lo que parece y tras esa mujer fuerte se esconde también una mujer herida y desolada por la situación tan dura que le ha tocado vivir. Así lo ha transmitido la modelo a sus seguidores a través de Instagram con un desgarrador vídeo en el que aparece en la cama, acurrucada y llorando.

“La sensación de que te ahogas, de que duele tanto que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo… Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo. Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza. A mi me ha servido de mucho apoyo mis amig@s, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga. Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades. Llora, enfádate, baila, ríe… Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida”, ha escrito la modelo junto a unas imágenes en la que se le ve llorando, haciendo ejercicio con sus mascotas.

La modelo muestra sí su dolor no solo por lo que está viviendo sino por las criticas que recibe por su actitud, especialmente por parte de la familia de Dani Alves que la ha atacado con especial dureza sobre todo en los días posteriores a anunciar su ruptura.