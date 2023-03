VIDEO: Captan a enorme caimán caminando por un barrio lujoso de Florida

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Residentes de un un lujoso complejo en la ciudad de Naples en Florida lograron grabar con sus teléfonos celulares la tranquila caminata de un enorme caimán mientras cruzaba la calle en su comunidad.

Por El Diario NY

Un video del teléfono móvil captó el momento justo en el que el enorme reptil cruza una avenida antes de detenerse en un césped para descansar un poco.

Según informa NBC Miami, el gran caimán parece haber llegado al Forest Glen Golf & Country Club desde un lago cercano, lo cual no es raro en esta época del año.

Florida Fish and Wildlife se acercó al caimán de 9 a 10 pies y lo sacó de manera segura de la comunidad, agregó el medio en su sitio web, además de asegurar que el reptil no amenazó la integridad de nadie.

LARGE FLORIDA GATOR! Check out this BIG guy crossing the road in the Forest Glen community in Naples, FL ?

VIA: @MattDevittWINK & Catalina#alligator #naples #winkweather #gator #ehp #evergladesholidaypark #florida #floridalife #happyfriday #stpatricksday pic.twitter.com/8l1VuaGf3l

— Everglades (@everglades) March 17, 2023