Fue al oftalmólogo porque le ardía el ojo y descubrieron algo insólito (VIDEO)

El profesional de la salud captó el momento y el video se volvió viral en las redes sociales

Los videos virales continúan generando tendencia en las redes sociales. En esta oportunidad, en TikTok, registraron a un oftalmólogo que se mostró sorprendido al ver una garrapata en el ojo del paciente, quien había ido por un ardor que le generaba molestia.

Por Infobae

La historia, que acumula más de un millón de reproducciones, es un clip de 12 segundos que llamó la atención de los usuarios. “Fue al oculista porque le ardía el ojo y tenía una garrapata”, escribieron sobre el video.

En las imágenes, se observa en primer plano al bicho posado sobre el ojo mientras mueve sus patitas en la parte inferior, cerca del párpado.

El video se volvió popular luego de que recibiera miles de “me gusta” y cientos de opiniones en la sección de comentarios de la publicación en TikTok, donde las personas no podían creer ese hecho que generó millones de visualizaciones.

“Pensar que lo he visto todo y sale este video”, “No puedo creerlo, casi muero al ver, ahora me pica”, “Justo me pica el ojo”, “Y pensar que hay gente que hasta duerme con la mascota”, “Cómo le hago entender a mi marido que el perro debe dormir en su cama” y “Quiero que sepan q a mi me pasó lo mismo, solo que yo mismo me la quité” son algunos de los mensajes en el posteo. Además, varios exigieron la segunda parte del mismo.