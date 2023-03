Muere el león “más fotogénico” de África atacado por rivales jóvenes

El parque nacional del Serengueti, en el corazón de Tanzania, anunció la pérdida este jueves de su más icónico animal y atracción turística: Bob Junior, un conocido león de entre 10 y 12 años que fue atacado el sábado por un grupo de rivales más jóvenes que querían arrebatarle la reserva que ha dominado durante los últimos siete años.

Por abc.es

‘El rey del Serengueti‘, título honorífico que ha poseído durante este tiempo, saltó a la fama por su atractiva melena dorada y negra, su mayestático porte, y por la facilidad de ser observado, pues según explicó a ‘The Washington Post’ Craig Packer, director del centro de investigación de leones de la Universidad de Minnesota, «vivía en un área muy accesible para los turistas«.

We you join to express our tragedy loss of Snyggve who was also known as Bob Jr.The long term ruler of the Namiri plains in Serengeti together with his coalition brother Trggve.https://t.co/pWZZClrtus#lion #lionlovers #lionphotography #kinglion #africanbigcats #serengeti pic.twitter.com/aV9hrl5K1V

— Mateys Wild Tours (@MateysW) March 14, 2023