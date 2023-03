EEUU anuncia 170 millones de dólares en ayuda humanitaria para combatir la crisis migratoria venezolana

Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de más de 170 millones de dólares de ayuda humanitaria y para el desarrollo a fin de paliar la crisis migratoria venezolana que afecta a buena parte del continente americano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aclaró en un comunicado que los recursos serán distribuidos a través de organizaciones sociales para asegurar de que no lleguen a manos del “régimen” de Nicolás Maduro.

Estados Unidos es el país que más dinero ha destinado en respuesta a la crisis venezolana, con más de 2.800 millones de dólares desde 2017, aseguró el titular estadounidense de Exteriores.

La asistencia también se destinará a 17 países de la región que “han acogido generosamente” a los venezolanos que han salido de su país.



El nuevo paquete prevé más de 140 millones de dólares en ayuda humanitaria y otros 31 millones en asistencia para el desarrollo “para responder a las necesidades de los venezolanos vulnerables dentro de Venezuela, así como de los migrantes y refugiados venezolanos”.

Blinken afirmó que esta decisión cumple con el compromiso adoptado por Washington en la Cumbre de las Américas del año pasado en Los Ángeles de “apoyar a los países que albergan a grandes poblaciones de migrantes y de refugiados”.

The United States announced $171 million in additional assistance to respond to the Venezuela regional crisis. This assistance enables our humanitarian partners to support the needs of Venezuelan refugees and migrants, and their generous host communities across the region.

