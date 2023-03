2 meses de protestas mantienen los educadores, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

Educar es, por encima de todo, formar una conciencia, crear un espíritu, señalar un rumbo y a veces el que señala el rumbo, no ha recorrido el cambio, pero sabe por dónde va. Luis Beltrán Prieto Figueroa

Según como se ve el camino los educadores venezolanos cumplieron el jueves 9 de marzo dos meses en protestas en lo que va de 2023. Su lucha está marcada a un salario justo que les permita cubrir sus necesidades; sin embargo, hasta la fecha, las autoridades gubernamentales no han respondido a la petición del magisterio. Directamente se han registrado 400 protestas en el país organizadas por los maestros. Solo se escucha mensajes de voz vía WhatsApp y escuche a la profesora Lourdes Ramírez de Viloria presidente de FAPUV (https://es.files.fm/f/rcdmj25 j9) donde invito para el día miércoles 15 de marzo a una concentración con carácter nacional que se realizo en cada una de las regiones del país, pero esta protesta era de carácter nacional con la intención y el objetivo de dignificar a los trabajadores venezolanos donde se cumplió un año de la aplicación del instructivo nefasto que lo que hizo fue destruirlo ya miserables salario: (…) en ese momento hoy queremos exigirle al régimen los salarios y las pensiones indexadas voy a poner como ejemplo en el caso de los universitarios un profesor instructor en el año 2001 recién llegado este régimen percibía un salario de aproximadamente 1400 dólares mensuales y hoy en día equivale su salario a $10 mensuales un profesor titular dedicación exclusiva en ese momento percibió un salario aproximado de $2500 y hoy en día ese salario equivale a $21 aproximadamente y la canasta básica en Venezuela tiene un costo de $400 mensuales de tal manera que el profesor titular al que estoy colocando como ejemplo en el caso de los universitarios que percibe un salario de 21 dólares aproximadamente mensuales necesitaría 20 salarios de esos que percibe para poder cubrir la canasta básica de atropello ya basta de que nos sigan conculcando los derechos fundamentales que tenemos los trabajadores y que tenemos los venezolanos no les no le ha bastado con destruir todos los servicios básicos no le ha bastado con acabar con parte del país y sus riquezas sino que nos han llevado a todos a una vida miserable a una vida de indigente y donde hay venezolanos comiendo de la basura ya basta de eso además de los salarios y las pensiones indexadas exigimos servicios de salud adecuados y cónsonos con las necesidades de los trabajadores y de su familia ningún trabajador en ninguna parte del mundo puede cubrir sus necesidades puede cubrir y cumplir sus funciones dignamente si no tiene cómo darle cubrir las necesidades de su familia entonces ya basta de atropellos exigimos que se nos respete y que se nos devuelvan los derechos que nos han sido conculcados repito para mañana en la ciudad de Caracas frente al instituto pedagógico de Caracas todos los trabajadores a partir de las 9 a.m y en todas las regiones del país habrá concentraciones quedan todos invitados a participar los derechos son de todo todos tenemos que defenderlo todos tenemos el deber de defenderlo sino esto acaban con nosotros y acaban con el país… La profesora Lourdes Ramírez de Viloria dice una verdad que muchos saben y no quieren decirla, con su mensaje que dice una verdad que el régimen no le gusta que se lo diga o se lo escriban como una vez lo dijo la Rectora de la UCV Universidad Central de Venezuela Cecilia García Arocha: Maduro, estudie y gradúese de profesor UCV, para que pueda saber lo que siente un profesional al ser maltratado… Sin contar los mensajes descalificativos que le hacen al gobierno producto de inoperancia e ineficacia que tiene contra los maestros, pero ellos no aplican lo que dijo Simón Bolívar: “El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores.” Verdades que duelen y no le importa al amo del régimen

Muchos se preguntan con una interrogante ¿Qué han logrado los educadores hasta el momento con sus protestas? Y la respuesta la dio el profesor Antonio Castillo, (https://bit.ly/3ZSDcoH) dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Miranda (Sitraenseñanza), seccional Acevedo, enumeró al menos cinco avances desde que cambiaron los marcadores y lápices por pitos y pancartas. Los docentes han solicitados a los padres, representantes y sociedad civil que apoyen su lucha por un salario justo:

1.- Logramos que las Federaciones Nacionales se activaran, dejaran esa actitud sospechosa ante el patrono e introdujera, el 31 de enero, un documento con carácter de pliego de peticiones en la Inspectoría Nacional del Trabajo.

2.- Hemos convenido acuerdos con nuestros aliados naturales, es decir, con los padres y representantes, un régimen de trabajo y de asistencia a los planteles de un día o máximo dos, por semana, y hasta ahora no han surgido represalias por parte del patrono.

3.- Logramos neutralizar la amenaza que se había planteado a los docentes, a los padres y representantes por parte de las autoridades del Consejo de Protección y Consejo Municipal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes al querer acusarnos de violar su derecho al estudio; dejando claro ante estas autoridades que quien viola e incumple su responsabilidad es el Estado-Gobierno al no pagarles a los docentes un salario justo, tal y como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional.

4.- Logramos también que se activaran y tengan una actitud diligente los sindicatos regionales y que, por la presión del magisterio, introdujera el pliego de peticiones en la Inspectoría Regional del Trabajo, el jueves 16 de febrero.

5.- La presión del magisterio ha sido capaz de lograr que la página Patria abriera y trabajar un día domingo (15 de enero, algo inédito), cuando lanzó el bono de guerra con la intención de quebrar la protesta del magisterio; sin embargo, la lucha continuará hasta alcanzar los máximos objetivos: salarios dignos, seguridad social, mejores condiciones de trabajo y firma de nuestra convención colectiva.

La encuesta nacional psicodata de la UCAB muestra un panorama claro de la dureza de las circunstancias psicosociales que priman al vivir en Venezuela, también de aspectos fundamentales implícitos del modo en que se enseña aprende en este país, como puede revisado por: https://bit.ly/3JpbV65 d estaco que el “75% indicó que en los últimos 2 años ha experimentado la falta de familiares o amigos cercanos por migración” que no solo muestra la entidad y el tamaño de lo que empuja a los venezolanos, entre ellos a los profesionales de la Educación, a labrarse el futuro fuera del país. Dato que se emparenta a lo que informa “Venezuela emigrante” según el cual ya son 7.8 millones los venezolanos migrantes y refugiados en todo el mundo, principalmente América Latina, los más pobres.

Con todos esos comentarios los educadores siguen en las calles protestando en forma pacífica y por otro lado, y ahora se abre el proceso para la elección de autoridades en la UCV. Con 15 años de atraso, pero ya tenemos en el horizonte la posibilidad de un relevo en las autoridades. Por supuesto que faltan varios asuntos fundamentales para que no se vuelvan a diferir los cambios necesarios en la conducción de la vida institucional de la Universidad. El Consejo Universitario de la UCV decidió abrir el proceso y la fecha, ahora tienen la palabra quienes tengan ideas y experiencia meritoria para la conducción de una institución que clama por una normalidad que la lleve a la recuperación de su importante papel en el desarrollo cultural del país. Esperemos que se logren los objetivos los maestros que son las reivindicaciones salariales que tanto añoran y evocan como aquella frase del conocido Paul Sfeir De Pie y de Frente, mantiene a los maestros en protestas…

Cualquier información o sugerencia por robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y 04141574645. Además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4. webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!