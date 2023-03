Resumen de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023 de este #14Mar

México derrota en un juego cerrado a Gran Bretaña para buscar su clasificación este 14 de marzo.

César Saavedra // lapatilla.com

Gran Bretaña 1, México 2

La selección mexicana de beisbol derrotó a su similar de Gran Bretaña en su tercer compromiso del Clásico Mundial de Beisbol 2023 para mantenerse con vida en el torneo en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

México y su lanzador Taijuan Walker, quien mantuvo todo bajo control; para la mitad del segundo inning había enfrentado a siete bateadores británicos de los cuales cuatro se fueron ponchados.

Entonces llegó el despertar de México en la parte baja de la segunda entrada con un batazo de Alexis Wilson que parecía no tener mucho a jardín central, pero los británicos erraron en el envío para la “matanza” a primera base y permitieron que Isaac Paredes tuviera tiempo para llegar al plato y contar la primera carrera de la noche.

Sería hasta la parte alta del quinto inning que Taijuan Walker saldría tras una gran noche para dar su lugar a Erubiel Armenta, quien no tendría mucha acción, pues no completaría una entrada para ceder su momento a Manny Barreda.

El empate de Gran Bretaña llegó a la mitad de la sexta entrada con un sencillo para BJ Murray y desde la tercera Chavez Young pasó volando al home para el (1-1).

El renacimiento tricolor ocurriría en la séptima con un batazo quirúrgico de Alexis Wilson que recorrió la línea del jardín izquierdo para impulsar a Alan Trejo hasta la tierra prometida y dar la vuelta definitiva a la marcador (1-2). México jugará este miércoles 15 de marzo ante Canadá en busca de los Cuartos de Final, mientras que Gran Bretaña ya está eliminada.

Team Mexico emerges victorious over Team Great Britain. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/6Lr7wx87Bz — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

– República Dominicana fulminó a Israel que queda sin posibilidad de avanzar a la segunda ronda.

Israel 0, República Dominicana 10

Dominicana consigue contundentemente fulminar a Israel para llevarse la victoria con marcador de 10 carreras por 0 en el loanDepot Park de Miami.

Israel se mostró de nuevo muy opacado en su juego, ya que en sus últimas presentaciones en el torneo llevan dos reveses por la vía del KO y apenas suman 1 hit en sus últimas 15 entradas (incluyendo un juego perfecto de 8 entradas), mientras que los dominicanos quedaron listos para su enfrentamiento ante Puerto Rico en la jornada final del Grupo D de este certamen.

Los dirigidos por Rodney Linares (Rep Dominicana) comenzaron su ataque desde el vamos y anotaron una el primer inning, luego dos más en la tercera entrada, amparados en un jonrón solitario que sonó Manny Machado y doble impulsor de otra que ligó Ketel Marte.

Ese marcador 3 por 0 se mantuvo hasta el sexto capítulo, cuando fabricaron un rally de cuatro rayitas, destacando un doble productor de dos que pegó Julio Rodríguez y un sencillo remolcador de las otras dos que ligó Machado.

La victoria por la vía del sueño (el nocaut) llegó en la parte baja del séptimo episodio cuando Jeremy Peña dio doble, Robinson Cano lo puso en el home con un sencillo y con corredores en tercera y segunda base respectivamente, Jean Segura despachó oportuno doblete al center field remolcando dos y decretando la victoria para la isla del merengue.

En el ataque de los quisqueyanos sus mejores fueron: Julio Rodríguez al pegar de 5-2 con anotada y dos fletadas, Manny Machado al sonar de 4-2 con tres impulsadas, Jean Segura al irse de 1-1 con dos remolcadas y Eloy Jiménez al soltar de 3-2 con una producida.

Este miércoles 15 de marzo culminarán las acciones del Grupo D, para conocer quienes quedarán en las dos primeras casillas rumbo a los cuartos de final. Venezuela se las verá ante Israel y República Dominicana chocará ante Puerto Rico.

From first pitch to the last, Team Dominican Republic was dominant. ? #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/s2Iy8wUnHH — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

– Canadá blanquea a Colombia para complicar el grupo C

Canadá 5, Colombia 0

Dura derrota para los colombianos, que tendrán su último partido de primera ronda este miércoles contra la selección de Estados Unidos, al caer contra Canadá 5 carreras por 0 en la primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial 2023.

Colombia con la necesidad de ganar para mantenerse con vida en el certamen de selecciones más importante. A diferencia del duelo contra Gran Bretaña este lunes, los lanzadores tricolores tuvieron una mejor actuación.

En la primera entrada Giovanny Urshela fue el único en conectar un hit, pero no sirvió de mucho. El segundo inning fue parecido al tercero, pues los bateadores colombianos se vieron superados por el pícher canadiense, que los dejó abanicando.

En el cuarto inning la historia se complicó para la novena cafetalera. El lanzador Adrián Almeida no pudo evitar que los canadienses poblaran el diamante y Reiver Sanmartín, quien entró en su remplazo, no logró ponchar a Bo Naylor, quien logró batear y permitió a Jared Young marcar la primera carrera del día.

Colombia no pudo empatar en su turno de bateo inmediato luego de que una jugada de doble play ponchara a Harold Ramírez en segunda y a Jorge Alfaro en primera. La quinta entrada para Colombia se fue en cero, pero pudo salir muy cara, pues Elías Díaz, el catcher, dejó escapar una pelota.

Urshela, Alfaro y Díaz buscaron la igualdad en la séptima entrada, pero se fueron ponchados. En el arranque de la octava, Otto López consiguió un triple que lo dejó a las puertas de otra carrera. Owen Caissie le dio a su compañero el empujón que necesitaba y estiró la ventaja canadiense.

En la octava entrada, con la presión del marcador encima, Colombia siguió sin descifrar al lanzador rival. Solo Jordan Díaz logró conectar un batazo, pero fue ponchado antes de llegar a primera base. En la novena entrada, los canadienses sentenciaron el duelo a su favor con el cuadrangular de Otto López, que arrastró a Dasan Brown y Jared Young.

Team Canada moves to 2-1 in Pool C play! ??#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YNMjFe1GUm — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2023

– Venezuela consigue su tercera victoria contra Nicaragua en el loanDepot Park de Miami.

Nicaragua 1, Venezuela 4

Un encuentro donde Nicaragua sin posibilidades de avanzar a la segunda ronda, salió con mucho coraje a batallar contra Venezuela para atacar desde el primer inning al lanzador Eduardo Rodríguez, los nicaragüenses llenaron las bases con un solo out, para que el cuadro venezolano culminara con un doble play para acabar con la amenaza.

Venezuela fue dominado en el primer episodio por el lanzador Erasmo Ramírez permitiendo un solo hit ante Anthony Santander.

El segundo inning inicio positivo para Nicaragua después del ponche de Sandy Bermúdez para responder con sencillo Norlando Valle, Rodolfo Bone y Juan Diego Montes para llenar de nuevo las bases ante el lanzador Eduardo Rodríguez y un rodado lento de Steven Leyton es out en primera pero anota Norlando Valle. Rodríguez consigue ponchar a Benjamin Alegría para terminar el segundo inning.

Ambos equipos equipos no consiguen anotaciones en dos innings y medio para que el cuarto episodio el Team Venezuela despertara con Ronald Acuña Jr. en segunda base tras robo, Anthony Santander le dan boleto para que Andrés Jiménez con sencillo remolca la carrera del empate y luego un batazo de Eugenio Suarez trae dos carreras más para cambiar el marcador (3 – 1) a favor de los criollos.

Clutch two-out hitting by Eugenio Suárez gives Venezuela the lead! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/eC4WiXT3kQ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2023

Nicaragua es dominado en el quinto inning por el lanzador venezolano Carlos Hernández para mantener el encuentro a favor.

El “Team Venezuela” vuelve atacar con un hit de Rengifo que también se roba la segunda base, Altuve se toma la primera por boleto, se poncha Arráez y Acuña para que llegara el turno de la “grúa” Anthony Santander conectando doblete para traer la cuarta carrera en las piernas de Rengifo y un elevado de Miguel Cabrera cierra el quinto inning (4 – 1).

Another #WorldBaseballClassic game, another clutch hit from Anthony Santander. pic.twitter.com/lywFk9tlJu — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2023

Los nicaragüenses siguen dominado en el sexto, séptimo y octavo inning por los lanzadores Carlos Hernández , José Quijada y Silvino Bracho para mantener el encuentro a favor (4 – 1).

Venezuela de igual manera con tres inning en blanco le llega el noveno episodio con el lanzador Alvarado para cerrar y obtener el triunfo.

Venezuela improves to 3-0 in pool play. ? #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ZI8kbQ61p7 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2023

Si quieres recibir toda la información sobre el Clásico Mundial de Baseball en tu buzón de correo ¡Suscríbete a nuestro Newsletter Deportivo!