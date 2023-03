David Mendoza: Super Barriga, de vaca pa’ perro

Posteado en: Opinión

A nadie se le ocurra pensar que el título de este artículo es un insulto proferido a Súper Barriga, comparándole con una vaca por su volumen abdominal y general, más ancho que una nevera y más fofo que una gelatina tibia. Tampoco, que se le esté calificando de perro por la forma en la cual ha subyugado el bienestar y la vida de los venezolanos. No estamos en la primaria ¿o sí? aunque cabe señalar la tradición venezolana, engordada por Chávez, de tildar a sus detractores de animales: él era el águila y ellos las moscas. Sin embargo, ese no es el caso. De lo que se trata, es de poner en perspectiva al “candidato Maduro” a través del uso de dos potentes herramientas: el ciclo de vida del producto y la matriz BCG. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para recomendarle a súper moflete que haga dieta, que rebaje. Está muy gordo al igual que algunos generales (redonditos); su forma saciada no se compadece con la realidad del país, la cual intentan maquillar a través de su maquinaria propagandística online y sus encuestadores tarifados. Súper barriga, deberías irte preparando para 2025 cuando pases a la oposición: en la oposición hay que estar en forma, se trabaja mucho, se corre, se brinca, se duerme poco y estoy seguro que has perdido esa costumbre. Así que a hacer ejercicios no mandibulares sino cardiovasculares.

¿Cómo funcionan estas herramientas?

Originalmente, desarrolladas y utilizadas en el mundo de la mercadotecnia, así como en la gerencia estratégica, permiten estudiar un producto desde distintas dimensiones. En el caso del ciclo de vida del producto, se nos presenta la evolución cronológica del producto dividida en cuatro etapas condicionadas por las ventas, los costos y los beneficios: introducción, crecimiento, madurez y declive. Por otra parte, la matriz Boston Consulting Group (BCG) estudia al producto desde la perspectiva del crecimiento del mercado y la participación del producto en el mismo. Se divide en cuatro cuadrantes o clasificaciones: productos interrogación, estrella, vaca y perro. Cuando cruzamos las herramientas, podemos sintetizar el estudio de cualquier producto. Incluso, los candidatos políticos se convierten en un “producto político” y también son susceptibles de ser estudiados desde tales perspectivas. En conclusión: el ciclo de vida del producto y la matriz BCG, pueden ser perfectamente aplicadas a cualquier político sin importar la circunstancia.

¿A Maduro?

Si tomamos (con gran escepticismo, por cierto) las encuestas que han circulado en distintos momentos de estos últimos sufridos años de estupidez política gubernamental y deterioro de las condiciones generales del país, notamos algunas cosas:

– Maduro ha caído dramática y sostenidamente en la opinión pública, así como en la intención de voto. Las encuestas más favorables (a sospecha de insuflamiento matemático) dan a nuestro “producto político” un máximo (increíble, por cierto) de cuarenta por ciento (40%) como es el caso de la encuestadora de su panita Schemel. El resto de las encuestadoras lo ubican por lo general, en números inferiores al veinte por ciento (20%) de intención de voto.

– Los niveles de rechazo de este “Producto Político” han ido sostenidamente en franco crecimiento y son muy superiores a sus niveles de aceptación.

– La credibilidad del voto como herramienta política y del juego electoral como el apropiado para resolver las controversias del país, están dejando en el pasado su peor momento. Siguen siendo bajas las cifras; sin embargo, deberían acentuar su crecimiento.

¿Eso qué significa?

Significa que Maduro va a seguir disminuyendo su intención de voto de aquí a 2024. Según el ciclo de vida del producto, Maduro no sólo tiene el sol electoral en la espalda, sino que se le está alejando bastante. La conveniencia de mantenerlo gobernando no es sólo nula sino negativa (Maduro le resulta inconveniente al país), su rechazo alto, su discurso gastado. Maduro está en la etapa del declive, sin duda. Y con un cuadro así, difícilmente pueda ser reempaquetado y renovado. Nunca estuvo tan débil electoralmente como ahora.

¿Y según la BCG?

Venezuela se ha ido alejando de las ideas relacionadas con un estado y un gobernante “protector” como se autodenominó en algún momento, y se acerca más a las ideas de emprendimiento, libre competencia, dinamismo económico, entre otras (por eso me extrañó que Luis Vicente León congelara los resultados electorales de Chávez. Eso no tiene ningún sentido: dichos resultados han caído junto con su mercado electoral al menos). Así que en cuanto a su mercado, el mismo ha venido disminuyendo. Esto significa, que por un lado su participación de mercado disminuye y por el otro, su mercado también lo hace. La reducción de su mercado sumada a su declive, lo coloca en la categoría de “perro” en la BCG. Ya no le brinda él a aquellos que lo siguieron y apoyaron la misma seguridad que les brindaba su figura. Por otra parte, la disminución de los flujos de recursos disponibles, ha mermado el interés de muchos de quienes lo seguían y su capacidad de hacer política a punta de realazos. Así que de vaca pa´perro. Por esto es el título.

¿Y por eso es que Jorgito se desespera hasta la exacerbación de su plumaje?

No me meto en eso del plumaje. Sin embargo, resulta evidente que el gobierno quiere afrontar el preludio de las elecciones con la cartera llena. Esto, para crear más burbujas económicas que las burbujas en la bañera de Marilin Monroe en “la tentación vive arriba” y así, dar la sensación (otra vez) de que “Venezuela se arregló”. Por eso la desesperación por los recursos negociados en México. Tanto es verdad, que afirmó que no firmarían ningún documento para garantizar elecciones “competitivas” hasta que no se levantaran la totalidad de las sanciones y les entregaran los recursos. A confesión de parte relevo de pruebas (con ese poco de reales siendo utilizados para distorsionar la realidad económica del país, de por sí ya bastante distorsionada, la contienda electoral tampoco sería justa). Esas declaraciones también les sirven para alimentar la idea de que no vale la pena votar porque ellos tienen controlado todo. Aclaro por si acaso, no estar de acuerdo con las sanciones y la retención de esos recursos.

¿Es así, tienen todo bajo control? Para nada, que no firmen nada, que se alebresten. La lluvia de votos que se les va a meter va a ser apoteósica. Así que no coma cuentos de Jorge Rodríguez, coma huevos.

¿Y los demás? Los principales: er conde interrogación, María Corina interrogación pa´estrella, Rosales vaca, Juancito el Guai pa´perro (de hecho su candidatura alborotó el avispero en su partido. No lo quieren y lo acusan fuertemente), Capriles vaca, Bernabé vaca.

¿La inmigración venezolana? Pasando roncha de la fea, me da mucha impotencia. Pero aparte de luchar por la supervivencia, ahora les tocará dar la pelea por su derecho al voto.

