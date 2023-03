El COI presenta las Series Olímpicas de la competición global virtual Esports 2023

Click to share on Google News (Opens in new window)

La fase final, que será transmitida en directo a nivel mundial, se disputará en el Centro Suntec de Singapur entre los días 22 y el 25 de junio.

Por rt.com

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha presentado las Series Olímpicas de Esports 2023, una competición deportiva global, virtual y simulada creada por el organismo en colaboración con federaciones internacionales y distribuidores de juegos, según un comunicado publicado este miércoles en su página web.

Desde el COI invitan a jugadores profesionales y ‘amateurs’ de todo el mundo a participar en las rondas de clasificación de las nueve modalidades destacadas inicialmente: tiro con arco, béisbol, ajedrez, ciclismo, danza, deporte con motor, vela, taekwondo y tenis.

