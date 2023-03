VIDEO: Mujer suplicó que no la expulsaran de hospital en Tennessee, la ignoraron y el desenlace fue trágico

Click to share on Google News (Opens in new window)

En Tennessee, Estados Unidos, una mujer de 60 años que respondía al nombre de Lisa Edwards murió después de estar bajo custodia policial, luego de suplicar a los agentes que no la sacaran del hospital. Las peticiones de la señora no fueron escuchadas, a pesar de que reiteradamente les dijo a los uniformados que no se sentía bien y era necesario continuar allí.

Por Semana

Los hechos se desarrollaron el domingo 5 de febrero, pero no fue sino hasta los últimos días que salió a la luz un video en el que quedaron plasmados los momentos agonizantes de la estadounidense. Edwards había llegado al Centro Médico Regional de Fort Sanders el día anterior, tras manifestar dolores abdominales, según informaron medios internacionales.

En ese lugar pasó la noche y a la mañana siguiente la dieron de alta; sin embargo, ella se negó a dejar la unidad asistencial al asegurar que sus molestias persistían. Ante la negativa se solicitó la intervención de varios policías para sacarla a la fuerza, mientras los uniformados le insistían en que no había razón para que siguiera en ese lugar.

De hecho, fue arrestada, acusada de allanamiento de morada y en las imágenes compartidas por la Policía de Knoxville se observa la secuencia de los momentos previos a su fallecimiento. “No quiero que esto se convierta en una situación en la que tengas que ir a la cárcel”, se le escucha decir en la grabación a uno de los agentes tras reiterarle su pedido para que saliera de allí.

This woman presented to the hospital with stroke and a broken ankle.

The hospital discharged her because she didn't have insurance and called the police on her.

These are the last images of her alive. She died in the pigs' van.

May she rest in peace. pic.twitter.com/c1TZg62kfY

— ?????? ??? ?x?? ?????????????????? (@SLCSocialist) February 26, 2023