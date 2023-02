Bella Ramsey reveló que sacrificio hizo en el rodaje de “The Last of Us”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“The Last of Us” está siendo una de las sensaciones de la temporada. La serie basada en el exitoso videojuego está contentando tanto a los fans de esta historia como a personas que no habían jugado en su vida a la trama apocalíptica.

Por Marca

Gracias a este tirón, sus protagonistas también están viendo cómo su fama y su popularidad crece y crece. Es el caso de Pedro Pascal o de Bella Ramsey. El primero era ya mundialmente conocido pero la joven actriz que interpreta a Ellie está escribiendo su nombre con mayúsculas en el mundo de la interpretación.

Ella se encuentra ahora sumergida en numerosas entrevistas y una de las últimas ha sido en The New York Times. Allí explicó que su “género siempre ha sido muy fluido”. Sobre esto quiso decir: “Soy en gran medida una persona nada más. Que me asignen un género no es algo que me encante, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, expresó la actriz de 19 años.

Bella Ramsey tuvo que usar una faja en su pecho durante “casi todo” el rodaje

También es reseñable una entrevista que ha tenido en GQ UK, en la que habló de su identidad no binaria afectó en su famoso personaje. Contó que en el rodaje usó “casi todo” todo el rato una faja en el pecho, algo que le ayudó a concentrarse mejor. “Que probablemente no es saludable. Usen fajas de forma segura, por favor”, advirtió.

