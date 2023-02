Otra tragedia en Ohio: Múltiples víctimas quemadas tras explosión en planta de fabricación de metales (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se cree que varias víctimas sufrieron quemaduras después de una explosión en una planta de fabricación de metal en Bedford, Ohio, este lunes 20 de febrero.

Por Euro Weekly News

Reportaron que se está llevando a cabo un gran despliegue de servicios de emergencia para hacer frente al incendio masivo, según lo informado por Intel Point Alert. Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión.

#Bedford #Ohio

Explosion with fire in industrial metal facility:

“Following an unknown incident, crews were sent to the 22500 block on Alexander Road around 2:30 p.m. where I. Schumann & Co., which produces copper alloys, is located.”

Live: https://t.co/7TinzXKiuz pic.twitter.com/rNeCmZBYmM

— Shane B. Murphy (@shanermurph) February 20, 2023