Entre lágrimas, Aída Victoria Merlano aseguró que su mamá se avergüenza de ella

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En las últimas semanas, la ‘influencer’ Aida Victoria Merlano se convirtió en tendencia luego que se viralizara en redes sociales un video para adultos en el que aparecen dos mujeres teniendo relaciones sexuales. Varios internautas aseguran que una de ellas era la creadora de contenido.

Por El Tiempo

En las últimas semanas, la ‘influencer’ Aida Victoria Merlano se convirtió en tendencia luego que se viralizara en redes sociales un video para adultos en el que aparecen dos mujeres teniendo relaciones sexuales. Varios internautas aseguran que una de ellas era la creadora de contenido.

“Evidentemente a mí me conviene que ustedes piensen que la que anda por ahí comiendo panocha soy yo, porque yo vivo de eso: del show y de llamar la atención. Pero mi familia anda súper alterada porque ellos sí creen que soy yo”, dijo en sus historias de Instagram.

Además, mostró las pruebas que confirman que no era ella, pues Aida tiene en la parte trasera de ambos brazos unos tatuajes que en el video no aparecen. También, aseguró que esto podría tratarse de un plan para perjudicarla.

Aunque parecía que esta situación ya se había aclarado, el sábado 18 de febrero la creadora de contenido realizó una transmisión en vivo, en la que se le veía bastante alterada, y confesó lo que le había dicho su mamá, la excongresista Aida Merlano, de esta situación.

“No me duele lo que la gente diga de mí, me duele mi mamá, esa es la realidad. Me duele que se avergüence de mí y que le permita a la gente hablar de mí, porque yo nunca me he avergonzado de ella”, confesó entre lágrimas.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ