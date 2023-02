Selena Gómez contó cuál era la frase que Disney no le permitía decir en público

Posteado en: Entretenimiento, USA

Selena Gómez creció rodeada de cámaras. Su carrera en la actuación comenzó desde que era muy joven y fue catapultada por Disney, con sus participaciones en algunas de las producciones infantiles más populares. Ser una estrella desde muy temprana edad no fue siempre fácil para ella, según reconoció, ya que tuvo que aprender a aceptar comentarios ajenos sobre cada decisión y cada paso en su carrera. Las luchas internas de la actriz quedaron plasmadas en su documental My Mind & Me. Ahora, “con más libertad”, reveló en una entrevista que, cuando era estrella de Disney Channel, tenía prohibido decir en público una expresión muy popular en Estados Unidos.

Por La Nación

La intérprete de “Lose You to Love Me” se convirtió en una de las figuras más relevantes de la corporación de entretenimiento. En una entrevista con Vanity Fair para su reciente especial de Hollywood, Gomez subrayó que no le permitían decir, en ningún entorno, la frase ‘¡Qué demonios!’ (What the hell?). “No era una niña salvaje ni mucho menos, pero estaba en Disney, así que tenía que asegurarme de no decir eso delante de nadie”, compartió la actriz. En ese momento, me presionaba mucho a mí misma para ser ‘el mejor modelo a seguir’”, remarcó.

Tras una reflexión introspectiva, Gomez, de 30 años, aseguró que ahora le parece mejor la honestidad para ser un verdadero ejemplo para sus seguidores. “Incluso con las partes feas y complicadas de uno mismo”, indicó en la charla.

Selena no se avergüenza

La protagonista de Only Murders in the Building reveló que padece un trastorno bipolar hace algunos años. A pesar de haber sufrido mucho tiempo por los cambios bruscos de humor, enfrentó su diagnóstico e incluso lo encontró “liberador”.

Lea más en La Nación