Se viraliza VIDEO del último cara a cara entre Piqué y Shakira: casi saltan chispas

Desde que Shakira sacara su canción a principios de año con Bizarrap, la ‘sesión número #53’, cargada de pullas contra su ex pareja Gerard Piqué y su ex suegra y la actual pareja del culé, Clara Chía, la cantante no ha parado de estar en el foco de la noticia.

Por: ABC

Los últimos pasos de la colombiana dejaban a sus seguidores sorprendidos. El día de San Valentín la cantante subía a sus redes un video en su casa, limpiando el suelo y bailando con una fregona a ritmo del tema de ‘Kill Bill: I might kill my ex (“Mataría a mi ex”)’.

El fragmento, elegido a conciencia, narra la historia de una mujer resentida con su ex, y confirma que SZA es una de sus artistas favoritas. “Odio verte con otra chica, sé que eres feliz. Odio verte feliz si no soy yo la que conduce. Soy tan madura, soy tan madura. Soy tan madura que conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres. No quiero ninguno, solo te quiero a ti. Si no puedo tenerte, nadie debería”, proseguía la canción.

Horas después la colombiana publicaba, en sus stories de Instagram, una imagen suya con una sudadera diseñada por su sobrina Isabella Mebarak. Shakira compartía que la pieza es una edición limitada. En su tienda virtual se vende por US$ 60 y ya están agotadas. No es la primera vez que la barranquillera luce un suéter con esa frase. A finales de enero, Shakira usó una sudadera similar mientras saludaba a varios de sus seguidores desde el balcón de su casa.

Piqué se esconde

Los ataques de Shakira son continuos y la situación entre ambos es súper tensa. Los cambios de custodia los hacen sin tener que verse. Se evitan en todo momento y cuando tienen que coincidir en los partidos de beisbol de su hijo Milan, hemos vivido situaciones de lo más surrealista, como cuando Shakira le hizo una peineta a Piqué.

Semanas después, la escena se volvía a repetir. Shakira y Piqué coincidían a escasos metros el uno del otro en un polideportivo. Mientras la cantante se colocaba en primera fila y animaba emocionada a su hijo, Piqué se colocaba en el último banco intentando pasar desapercibido. La ex pareja no cruzó ni una sola palabra en todo el partido. Shakira acudía al partido indoor con su otro hijo, mientras que Piqué lo hacía solo.

