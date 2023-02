Cate Blanchett arrebata a Ana de Armas el Bafta a mejor actriz protagonista

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz australiana Cate Blanchett ganó este domingo el Bafta a mejor actriz protagonista por su interpretación en la película “Tár” de una déspota y brillante directora de orquesta, hecho que ha desbancado a la candidatura de Ana de Armas por su papel de Marilyn Monroe en “Blonde”.

En esta categoría también aspiraban a hacerse con la estatuilla Viola Davis, candidata por “The Woman King”; Danielle Deadwyler, por “Till”; Emma Thompson, por “Good Luck to You, Leo Grande”, y Michelle Yeoh, por “Everything Everywhere All At Once”.

“Esto representa a las experiencias de las mujeres, gracias para reconocernos a todas nosotras”, dijo al recoger el galardón. “Esto pertenece a mi familia, porque esto nos ha quitado mucho”, agregó.

Blanchett dedicó el premio a su madre y también a sus cuatro hijos “extraordinarios” que comparte con el guionista y productor Andrew Upton, quien también recibió alabanzas.

“Esto (el galardón) es maravilloso pero tú has cambiado mi vida”, concluyó la actriz, de 53 años.

El filme narra la historia de Lydia Tár, una famosa directora de orquesta que se encuentra en la cúspide de su carrera profesional, al mando de la Filarmónica de Berlín, y asume el reto de grabar la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler.

Es la quinta máscara dorada que Blanchett recibe de la Academia Británica de Cine y Televisión y la tercera en la categoría de actriz protagonista, tras ser galardonada por “Blue Jasmine”, en 2014, y “Elizabeth”, en 1999.

EFE