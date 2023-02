Aumento de servicios y tributos afecta operatividad del sector industrial y comercial en Carabobo

El incremento de los servicios básicos y cargas fiscales ha afectado la operatividad de la pequeña y mediana industria en Carabobo, al igual que la actividad comercial.

Corresponsalía lapatilla.com

El presidente de la Cámara de Pequeño, Medianos, Industriales y Artesanos de Carabobo (Capemiac), Antonello Lorusso, indicó que las compañías prestadoras de servicios establecieron tarifas de acuerdo a la capacidad instalada de las empresas, actividad o tamaño de las instalaciones, en lugar de efectuar los cálculos basados en el consumo real.

“Deberíamos pagar por el consumo real y no por un estimado. Igualmente, la carga fiscal, tanto por los impuestos nacionales y las multas por no haber pagado a tiempo, como los tributos municipales que, aun teniendo la Ley de Armonización, no se nos han hecho los ajustes; eso nos vienen afectando”, señaló.

Por otro lado, el presidente de Capemiac puntualizó que a pesar de que han tenido conversaciones con algunas entidades para pedir financiamiento, aún no han obtenido respuestas efectivas.

Comerciantes asfixiados

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Lorenzo Araujo, precisó este miércoles que la tarifa por el servicio de agua en los centros comerciales supera los 1.000 dólares mensuales.

Manifestó que el monto debe ser cancelado entre los comerciantes de los pocos locales que se mantienen con la santamaría arriba en los centros comerciales.

Aseguró que no están negados a pagar el servicio de agua, pero pidió a Hidrocentro hacer las mediciones para que la tarifa sea calculada con base en el consumo real.

“En algunos centros comerciales las tarifas pasan de 1.000 dólares. Al no poder cumplir con esas obligaciones, les han cortado el suministro de agua y ellos se han visto en la necesidad de contratar camiones cisternas para poder suplirse. Y en algunos casos, nos hemos encontrado con que Hidrocentro está buscando la manera de bloquear las salidas de aguas negras del centro comercial como una medida de presión para que cumplan con el objetivo de la factura que tienen pendiente y no sigan buscando el agua con las cisternas. Es una situación bien delicada y compleja, no sé qué tan legal pueda funcionar ese tipo de sanciones”, denunció Araujo.

Además, comentó que el aumento del dólar y el bajo poder adquisitivo de la población ha incidido en el poco crecimiento del sector comercial registrado a inicios de 2023.