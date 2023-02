El día que Guardiola amenazó con irse del City si habían irregularidades financieras

Posteado en: Deportes, Titulares

El Manchester City quedó en el ojo de la tormenta tras ser acusado de irregularidades financieras a la hora de fichar jugadores a lo largo de diez años. El cuadro de la Premier League, que fue acusado de romper las reglas de la UEFA entre 2009 y 2018, corre riesgo de sufrir graves sanciones que podrían ir desde la prohibición de adquirir jugadores durante tiempo indeterminado hasta una expulsión de la máxima categoría de Inglaterra. Y si algo de eso sucede, quien podría pegar el portazo es su entrenador Josep Guardiola.

Por Infobae

No es la primera vez que el elenco celeste se expone a un castigo: en febrero de 2020 padeció una sanción de dos años y una multa de 25 millones de libras por faltas en el Fair Play financiero. Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló la sanción y redujo la multa a 9 millones de euros. En agosto del mismo año, Pep acudió a una conferencia de prensa en la que reflexionó sobre la saga y respaldó al club insistiendo en que creía que no se había infringido ninguna norma.

“Cada palabra que dije es porque verdaderamente lo creo. Y cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos. Cuando son sospechosos o la gente dice y los acusa por algo, les pregunto que me expliquen sobre el tema. Que me digan ‘fue así y así’, okay. Yo les creo. Yo les dije que si me mentían a mí, al día siguiente no estaría más acá. Estaría fuera y no seríamos más amigos. Entonces yo pongo mi fe porque les creo un 100% desde el día uno”, aseguró el español.

Y agregó al respecto: “Me gusta representar a un club que hace las cosas bien. Al final no se trata de ganar la Champions League o la Premier League, sino de hacerlo siempre de manera constante por nuestra gente y nuestros aficionados. Lo que dijo el TAD significó mucho. Rompió todas las sospechas. No voy a olvidar que nueve equipos de la Premier League presionaron para echar al Manchester City de las competiciones europeas, sé quiénes son”.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ