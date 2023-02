Raúl Ochoa Cuenca: La nación no lo resiste

Posteado en: Opinión

Mientras el presidente Petro, vía redes sociales, le recuerda a Maduro y socios que la república de Colombia es tierra de asilo y refugio para las personas víctimas de la intolerancia de gobiernos, donde domina el autoritarismo y el no respeto de los derechos humanos. Son los presidentes Petro y Boric los que han decidido primeramente deslastrarse de Maduro. Todos los indicativos apuntan a no solo revisar, sino a desarrollar la mayoría de los presidentes de izquierda, un proceso de alejamiento de quien se convirtió no sólo en una vergüenza para Venezuela, sino también para esos mandatarios quienes, no obstante sus postulados socialistas mantienen el respeto por las instituciones de sus respectivos países.

Para algunos observadores de la política colombiana, el alejamiento de Petro de la dictadura de Maduro sería un elemento que le podría beneficiar en el juego de la geopolítica regional y probablemente mundial, al ser Maduro y su régimen sospechosos de pertenecer a las organizaciones que administran esa gran empresa transnacional como lo es el tráfico mundial de las drogas, negocio en el cual Colombia es. al menos en lo que respecta a la cocaína, el primer productor a escala mundial.

Así vimos cómo el pasado 10 de noviembre el presidente Emmanuel Macron aprovechando la visita del presidente Petro en París invitó a una reunión en el Palacio del Elíseo a el jefe de las negociaciones en México de la oposición Gerardo Blyde y al el lugarteniente de Maduro, Jorge Rodríguez. El presidente Petro exige que el Gobierno chavista regrese a los organismos de control regional, sobre todo al sistema interamericano de derechos humanos, reconociendo tacitamente que Maduro irrespeta los derechos humanos en general, sino que de hecho denuncia la practica de la tortura en Venezuela como politica de estado.

Así mismo los presidentes Macron y Petro exigen a Maduro que regrese a sentarse en la mesa de las negociaciones en Ciudad de México, la cual abandonó utilizando banales argumentos como aquel de que Alex Saab era uno de los negociadores del gobierno y no podía asistir por estar secuestrado por las autoridades americanas. Recordemos que este sujeto, fue extraditado desde la República de Cabo Verde ante una solicitud de un tribunal de los Estados Unidos de América, acusado de innumerables delitos, que van desde el blanqueo de capitales, hasta el comercio de sustancias psicotrópicas. (cocaína entre otras).

En cuanto al presidente de Chile Gabriel Boric ha sido muy crítico con lo que ocurre en Venezuela. “A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del Gobierno de turno. No podemos tener doble estándar. El alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a libertad de expresión, a la reunión, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente”, dijo días atrás el actual presidente de Chile a una radio uruguaya.

Para el presidente Boric, el régimen chavista es un fracaso. En entrevista con BBC Mundo, Boric aseguró que “Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado y la principal demostración de su fracaso son los ocho millones de venezolanos en diáspora”.

De otra parte el Departamento de Estado americano advirtió al inicio de esta semana, que el gobierno de Estados Unidos podría reforzar sus sanciones contra el régimen de Maduro, si el dictador venezolano no negocia de buena fe con la oposición en las conversaciones que comenzaron en agosto de 2021 en México y podrían reanudarse en los próximos días, tras ser suspendidas por decisión del oficialismo. “Durante mucho tiempo hemos dejado en claro que revisaremos nuestras políticas de sanciones en respuesta a los pasos que serían constructivos si el régimen de Maduro y las partes venezolanas lograran un progreso significativo en las negociaciones lideradas por Venezuela en México”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Nedc Price en una conferencia de prensa. “Al mismo tiempo, también hemos dejado claro que revisaremos nuestra postura de sanciones en caso de que el régimen de Maduro no negocie de buena fe o no cumpla con esos compromisos”. El Departamento de Estado aseguró asimismo que el sistema de sanciones que impuso desde 2019 contra la dictadura chavista se mantiene en pie. “Las sanciones contra el régimen de Maduro siguen vigentes”, dijo Price

He dejado por último un hecho sin precedentes en las relaciones internacionales entre países de nuestro continente. Me refiero a dos misivas firmadas en conjunto por tres presidentes de la izquierda latinoamericana, Gustavo Petro, Lopez Obrador y Luis Arce, esta la dirigieron al presidente de la Argentina denunciando un (hipotético) acoso de los órganos judiciales del país austral, en contra de la actual vicepresidente y ex presidente de la república Argentina, la señora Cristina de Kirchner, condenada en primera instancia a 12 años de prisión por delitos inherentes al manejo perjuicioso de recursos públicos.

La segunda es la enviada siempre por estos presidentes latinoamericanos al ex presidente peruano Pedro Castillo expresando su solidaridad. Nicolas Maduro no fue invitado a firmar estas misivas. Para varios analistas de la realidad política venezolana es otro signo de que Maduro no vive su mejor momento.

Concluyo expresando mi convencimiento que un cambio de administración se producirá en Venezuela en un futuro cercano. Espero vivamente que sea por la vía de la civilidad y no por una confrontación violenta. Una nación no soporta un stadium con jacuzzi, factible de ser utilizado por un 15 % de la población y que el 85 % restante, según las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas, entre ese porcentaje, 6,5 millones de personas en Venezuela padecen hambre crónica, según los estándares de la FAO. Fuente: Agencia regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022. www.swissinfo.ch/spa

Raúl Ochoa Cuenca, en Campobasso el 5 de febrero del año 2023.