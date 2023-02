Música, reencuentros y reconocimientos: Los Grammy regresaron renovados este 2023 (+Presentaciones)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Por fin, llegó el día, la noche y la hora exacta para disfrutar de los premios que reconocen el trabajo musical que grandes artistas han realizado durante el año pasado: los Grammy, que este 2023 celebran su 65a edición.

Bajo la conducción del comediante sudafricano, Revor Noah, en el escenario del Staples Center de Los Ángeles se inició el show que prometió desde sus anuncios, convertirse en una edición inolvidable y vaya que comenzaron cumpliéndolo.

Al mejor ritmo del merengue interpretado por Bad Bunny, se inició la tan esperada noche y es que el artista boricua se presentó con su tema “Después de la playa”.

Con una presentación llena de colores, junto a un amplio grupo de bailarines y una orquesta totalmente en vivo, ‘el conejo malo’ puso a todos a bailar, y es que hasta la mismísima Taylor Swift se meneó desde su mesa.

La segunda presentación de la noche también levantó a todos los asistentes de sus asientos, el ganador de 25 Grammy’s; Stevie Wonder, junto a Smokey Robinson y Chris Stapleton, pusieron a bailar, reír y disfrutar al público con un gran show.

Llegó el turno de Lizzo, quien con un coro de mujeres afroamericanas brindó un show realmente impecable, interpretando sus temas: “About Damn Time”, “Good As Hell”, “Special”. Con su puesta en escena, la artista logró generan gran receptividad por parte del público; el cual no dudó en levantarse para aplaudirla al finalizar su presentación.

El primer ganador de la noche, Harry Styles volvió a subir al escenario, pero en esta oportunidad para presentar su tema “As It Was”, el cual se desprende del álbum que le permitió llevarse el premio a casa de Mejor Álbum Vocal Pop: “Harry’s House”.

Joe Tarsia, Jim Stewart, Dave Smith, Peter Cooper, Mo Ostin, Barret Strong, Jeff Beck, Tom Verlaine. También a Pablo Milanes, Ramsey Lewis, Jerry Allison, Dino Danelli, Pharoah Sanders, Ian Mcdonald, Keith Levene, Alec John Such, Fred E. White, Andrew Woofold, Marciano Cantero.

Con una ardiente presentación, Sam Smith & Kim Petras tomaron turno en el escenario para interpretar su exitoso tema: “Unholy”.

Los artistas más influyentes del Hip Hop se reunieron en el mismo escenario para rendir tributo al género que ya celebra 50 años de historia.

The #GRAMMYs celebrated 50 years of Hip Hop with the most iconic lineup of musicians that brought the house down! pic.twitter.com/OvN8zKPFdA

— Entertainment Tonight (@etnow) February 6, 2023