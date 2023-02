“Me retiro definitivamente”, Tom Brady anuncia el final de su carrera en la NFL

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasador de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este miércoles su retirada definitiva de este deporte, justo un año después de haber hecho un anuncio similar, que finalmente no cumplió.

“Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre”, apuntó el jugador en un corto vídeo publicado a través de redes sociales en el que asegura que, puesto que uno solo escribe un discurso de despedida una vez en la vida, iba a leer el mismo texto del año pasado.

“Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme a mí, a mi familia, mis amigos, compañeros de equipo, mis competidores, podría continuar para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto”, apuntó el jugador.

El jugador estadounidense de 45 años, exmarido de la modelo Gisele Bündchen, hizo el mismo anuncio el 1 de febrero de 2022 pero un mes y medio después regresó diciendo: “El trabajo no está acabado”, para jugar su temporada número 23.

Jugó su último partido como quarterback de los Tampa Bay Buccaneers el pasado 16 de enero, en el que su equipo resultó eliminado 14-31 ante los Dallas Cowboys en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional de la temporada 2022 de la NFL.

El considerado mejor jugador en la historia tuvo uno de sus peores partidos en los playoffs en sus 23 años de carrera; sumó 351 yardas y dos touchdowns; sufrió una intercepción y fue capturado dos veces.

Tras el encuentro, en la conferencia de prensa dejó en suspenso si volvería para la temporada 2023 de la NFL con su equipo.

“Este momento simplemente se siente como el final de la temporada, por hoy sólo quiero irme a casa y dormir bien esta noche; quiero agradecerles a todos por este año. Voy a tomarme esto un día a la vez”, afirmó Brady.

Manteniendo el tono de despedida, el jugador agradeció al público su apoyo: “Realmente aprecio todo su esfuerzo, sé que fue difícil para todos, incluso para nosotros los jugadores. Todos trabajamos duro para llegar hasta aquí. A todos los que miran, a los aficionados, estoy muy agradecido por el apoyo de todos”.

Tom Brady terminaba su contrato con Tampa Bay el próximo mes de marzo. El veterano llegó a los Bucs para la campaña 2020 después de ganar seis Super Bowls con los New England Patriots. Con Tampa Bay levantó el trofeo Vince Lombardi en el partido por el título de la NFL en su edición LV.

EFE

Truly grateful on this day. Thank you ???? pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023