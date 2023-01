Fue a parar tras las rejas por bígamo: le cogió el gusto al matrimonio, pero no por amor

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El hombre le cogió gusto al matrimonio, pero no por amor. La policía ha detenido a un ciudadano español que se casó dos veces en menos de un año con mujeres distintas, con el objetivo de que estas consiguieran los papeles de residencia y, pasado un tiempo, optar a obtener la nacionalidad española. Los enlaces tuvieron lugar en dos juzgados diferentes de la Comunidad de Madrid que no comparten base de datos, lo que hizo posible que no hubiese ningún impedimento en celebrar el segundo sin existir un divorcio en la primera unión.

Por: El País

El primer matrimonio se firmó en el juzgado de Chinchón en verano de 2021 y la mujer contrayente era colombiana, mientras que el segundo tuvo lugar en el de Alcalá de Henares unos meses después y la falsa esposa era de nacionalidad guineana. El detenido contaba con antecedentes por abusos y agresión sexual, no relacionados con estas dos mujeres. Durante la investigación y el seguimiento al que se sometió a estas tres personas, los agentes constataron que el hombre no mantenía relación con ninguna de las mujeres más allá de los cinco minutos de la firma en las dependencias judiciales. Es más: una de ellas vive en Burgos, no en Madrid. Además, el arrestado tiene otra pareja sentimental real, con la que los investigadores sí que comprobaron que hacía vida en común.

La policía está convencida de que el sujeto escogió dos juzgados de municipios fuera de Madrid, consciente de que no iban a saltar las alarmas porque no existe un registro común en el momento de oficializar el enlace. Las primeras sospechas llegaron cuando los funcionarios de la Delegación de Gobierno analizaron una solicitud de residencia temporal de familiar comunitario. Entonces saltó una coincidencia en el hombre del ciudadanos español contrayente con un enlace muy reciente para el que no constaba ningún trámite de divorcio ni de separación.

