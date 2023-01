Embajada de México en EEUU sí recibió un correo a nombre de “El Chapo” Guzmán, pero no una carta

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Embajada de México en Estados Unidos confirmó que sí recibió un correo con relación a la presunta carta que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán dirigió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por las condiciones en las que se encuentra preso en EEUU.

Por infobae.com

La cuenta de Twitter de la embajada reveló que recibió un correo electrónico el pasado 10 de enero procedente de José Refugio Rodríguez Nuñes, representante legal de El Chapo; sin embargo, se aclaró que no recibieron ninguna carta.

“El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera”, se comunicó.

En tanto, se dio a conocer que el correo se turnó a la Cancillería, al ser un tema de su competencia.

El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera. El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia. — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) January 18, 2023

Fue este martes 17 de enero que el abogado de Guzmán Loera en México informó en entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva que, a petición de su cliente, escribió una carta dirigida al presidente López Obrador para que interceda por él ante la violación a sus derechos humanos en la prisión ADX Florece, en Colorado.

El jurista acusó que El Chapo vive en condiciones degradantes, “no ha visto la luz del sol” y únicamente ha recibido entre cinco y seis visitas, mientras que ha sostenido cerca de siete llamadas durante los tres años que lleva preso, en cumplimiento de una condena de cadena perpetua por tráfico de drogas y delincuencia organizada.

“La comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de las muelas y en vez de curarlo, se las sacaron para que no estuviera molestando”, acusó José Refugio Rodríguez.

Fue en virtud de su condición que el fundador del Cártel de Sinaloa le expresó verbalmente a su abogada en Estados Unidos, Mariel Colon, que busque a las autoridades mexicanas para ser regresado a su país natal. A su vez, Colon se comunicó con Rodríguez Nuñes, quien escribió al embajador de México en Estados Unidos, —Esteban Moctezuma— el pasado 10 de enero, pero sin recibir respuesta.

“La carta que se la envié al señor embajador es haciéndole hincapié en qué condiciones fue entregado Joaquín Guzmán a EEUU, también que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico”, confirmó el representante legal del padre de los Chapitos.

También, señaló que solicitó al Consulado de Atlanta visitar al Chapo para que sean verificadas las condiciones en las que vive; no obstante, dicha solicitud fue rechazada, pues se consideró un caso complicado y se optó por no intervenir.

“Lo que me pidió (Joaquín Guzmán) por conducto de las personas que he mencionado, que solicitara una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que es muy difícil que me la den”, comentó Refugio Rodríguez.

Por su parte, entre los planteamientos también se encuentra la reparación del agravio en contra de sus derechos humanos durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, cuando fue extraditado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al mando de Luis Videgaray.

“Es un S.O.S, como si nadara en el mar ahogándose y buscara un trozo de madera de donde agarrarse por la desesperación que siente en Estados Unidos. Además se duele de un juicio que no fue en apego al debido proceso”, relató el abogado.

En tanto, al ser cuestionado por dicha carta al finalizar la conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador se limitó a responder: “No he visto, pero lo vamos a ver”.