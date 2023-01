Del “hueso muerto” a la cadera: las lesiones de Nadal, el tenista que aprendió a jugar con dolor

Posteado en: Deportes, Titulares

Rafa Nadal ha sido eliminado del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y en el que defendía título, tras caer en tres sets (6-4, 6-4, 7-5) ante el estadounidense Mackenzie McDonald y después de jugar lesionado desde el final del segundo set. El balear, primer favorito del torneo, ha tenido que pedir atención médica en el tramo final del segundo parcial, cuando ya había perdido el primero e iba 5-3 abajo, y ha sido tratado a la altura de la cadera izquierda.

“No voy a negar que estoy destrozado. No sé si me he roto el músculo o he tenido un problema articular en la cadera. Tengo que hacerme las pruebas para ver qué ha ocurrido. Bien no me siento. Tengo un problema en la cadera desde hace años y en los últimos tres días he tenido más dolor”, confesaba nada más acabar el choque y tras decir adiós a Australia.

Una lesión que se suma a la larga lista de problemas físicos que el tenista balear ha venido arrastrando en los últimos años. Su sufrimiento sobre la pista ha sido más que visible convirtiendo cada triunfo en algo que va más allá de la épica. Síndrome de Müller-Weiss, rotura abdominal o la cadera son algunas de las lesiones de un tenista sobrehumano que convive de forma casi permanente con el dolor.

La eterna lesión en el pie

Nadal se proclamaba campeón del último Abierto de Australia, pero el triunfo no le hizo olvidar su lesión en el pie izquierdo. “Un problema que no tiene solución”, confesó entonces el balear. Meses después comenzaba a jugar con su pie anestesiado.

