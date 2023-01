Para comer a media mañana: Alimento milagroso evita la inflamación abdominal durante el día

Posteado en: Salud, Titulares

Sí, tomar este alimento (puede que inesperado para muchos) en el desayuno o a media mañana ayuda a reducir la inflamación abdominal que suele ir crescendo durante el día y llega a su punto álgido por la tarde. El alimento en cuestión es el yogur (natural y entero). Y antes de explicar cuándo, cómo y por qué tomarlo, recalaremos en el hecho de que la inflamación abdominal –ese problema que los estudios dicen que afecta a uno 20% de la población– se incremente a lo largo del día. Kourtney Kardashian habló de ello en cierta ocasión. “No hay nada más frustrante que todos tus esfuerzos de fitness y dieta se vean saboteados por la hinchazón.

Esos abdominales nunca verán la luz si están escondidos detrás de la retención de líquidos”, afirmó, explicando de forma popular una sensación generalizada que no es un problema puntual. Sin embargo, si queremos buscar la justificación científica al hecho de que nos levantemos deshinchadas por la mañana y terminemos el día con el abdomen hinchado, el doctor Fermín Mearin Manrique, director del Servicio de Aparato Digestivo del Centro Médico Teknon y miembro de Top Doctors, lo explica así: “Es frecuente que la hinchazón abdominal aumente a lo largo del día: siendo menor a primera hora de la mañana y mayor al final del día. Esto puede deberse a que el gas se acumula progresivamente al pasar el día y a que la musculatura abdominal pierda fuerza. La ansiedad es un agravante importante de este problema”.

Dicho todo esto, hablemos de la recomendación que hace con fervor la farmacéutica y nutricionista Paula Martín Clares –@farmanutriconsejo en Instagram–: “Existen multitud de estudios que han determinado que una dieta rica en alimentos probióticos como el yogur aumenta la diversidad del microbioma y reduce la inflamación abdominal. El yogur está compuesto por probióticos que son bacterias beneficiosas que viven en el tracto intestinal, facilitando nuestro proceso digestivo, por lo que juegan un papel muy importante para la salud intestinal”, explica.

Mejor si es en el desayuno o a media mañana

No solo importa lo que comemos, si no cuándo lo comemos. Aunque nunca es mal momento para tomar un alimento saludable, en el caso del yogur y su capacidad para hacer frente a la inflamación abdominal, la experta recomienda tomarlo sobre todo en el desayuno –lo que nos recuerda, por ejemplo, que la modelo Karlie Kloss incluye yogur griego junto a un zumo verde en su desayuno– o a media mañana. “Aunque para merendar también sería correcto”, añade. Y lo mejor de todo es que la experta nos confirma que ella lo ha probado y funciona. “Como nutricionista siempre digo que el mejor desayuno está compuesto por un cereal integral, una fruta y un lácteo. Mi lácteo de todas las mañanas es un kéfir, y desde entonces he podido ver cómo mi inflamación abdominal durante el día se ha visto disminuida y, sobre todo, hace que no me sienta mal con incomodidad, hinchazón y flatulencia durante el día”, explica.

