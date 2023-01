Shakira detonó el empoderamiento de la mujer con canciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Si hay alguien que puede convertir una controvertida y mediática separación en un fenómeno global, esa es, sin duda, Shakira, quien hizo de su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué tras doce años de relación, su mejor arma para impresionar a los seguidores, conmocionar a los amantes del fútbol y, como si fuera poco, paralizar al mundo de la música con casi 40 millones de vistas en menos de un día.

Por eltiempo.com

Fue solo anunciar una colaboración conjunta entre Shakira y el productor argentino Bizarrap para que el mundo posara su mirada en ‘BZRP Music Sessions #53’, un sencillo que, desde su lanzamiento el pasado 11 de enero, ha seguido alimentando la polémica en torno a la que podría ser la separación más sonada del mundo del espectáculo en el último año.

Unos pasan la ‘tusa’ llorando desconsoladamente, otros deciden afrontarla echando tierra al pasado y Shakira la desafía haciendo lo que mejor sabe hacer: lanzando música y revolucionando las plataformas digitales de la mano de Bizarrap, uno de los referentes de la música urbana más fuertes en el mercado actual.

Bizarrap y Shakira: un éxito anunciado

Cuando se trata de iniciar una ‘tiradera’ -una confrontación musical plagada, a menudo, de críticas, sarcasmo e indirectas-, Bizarrap manda la parada. Y si no, que lo diga el amplio y exitoso prontuario de confrontaciones musicales que lleva a sus espaldas.

Fue el sencillo que realizó con la cantante argentina Nicki Nicole el que lo llevó a sumar puntos en las plataformas digitales y, unos años después, a tocar la cima de la mano de colaboraciones con artistas como, por ejemplo, Anuel AA, Duki, Paulo Londra y Lalo Ebratt. Rápidamente, pasó de ser ignorado por la prensa a estar en boca de todos a lo largo y ancho del globo.

“Al principio editaba videos de batallas de rap. Pero cuando empecé con las sessions, subieron las visitas”, contó Gonzalo Julián Conde, nombre de pila de Bizarrap, para el diario ‘El País’.

Y agregó: “Y con la de Nicky Nicole explotó todo: fue la más oída de Argentina. Miré el top 200 de Spotify y había 11 canciones mías. Investigué y no había precedentes. Ahí me dije: ‘Bueno, ya está, tengo que dedicarme a esto a full’”.

Antes de ‘BZRP Music Sessions #53’, quizás, una de las ‘tiraderas’ más conocidas fue la que René Pérez, más conocido como Residente, en conjunto con Bizarrap, emprendió contra J Balvin: en tan solo 8 minutos 40 segundos criticó y lanzó duros dardos al reguetonero colombiano.

“Pendejo”, “mentiroso” y “bobolón”, fueron algunos de los adjetivos calificativos que el puertorriqueño usó para describir al intérprete de ‘Mi gente’ en la ‘BZRP Music Sessions #49’.

Diez meses después de este mediático lanzamiento, Bizarrap sumó una nueva víctima a su lista: Gerard Piqué, el futbolista español con quien Shakira ha venido protagonizando una mediática y polémica separación desde principios de junio de 2022.

“Mañana BZRP Music Session #53”, fue el corto, pero contundente mensaje con el que los artistas confirmaron la inesperada colaboración a través de sus redes sociales, el pasado 10 de enero. Sin embargo, la artista ya habría dado pistas publicando una imagen en la que se lee la frase “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

La sesión conjunta del productor argentino con Shakira, lejos de defraudar, superó todas las expectativas. A la cantante le bastó mucho menos tiempo que a Residente -poco más de tres minutos y medio- para dejar en claro que tras una ruptura, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Para Alejandro Villalobos, director de ‘La Mega’, el éxito del nuevo sencillo de Shakira se resume en tres elementos: es una canción comercial, involucra a uno de los artistas más populares del último año y apela al morbo de la audiencia con un tema que ha sido ampliamente discutido en redes sociales: la ruptura entre Shakira y Piqué.

“Bizarrap es un productor que viene realizando una cantidad de cosas increíbles últimamente. Está muy de moda, viene al Estéreo Picnic. A nivel internacional está súper pegado. En esa parte me parece que es un hit por parte de Shakira, quien lleva 30 años lanzando canciones, y 30 años siendo artista top y vigente. Siempre se está rodeando de la gente correcta”, dijo Villalobos en diálogo con EL TIEMPO.

Villalobos también le atribuye al estallido de ‘BZRP Music Sessions #53’ que, a diferencia de muchas otras canciones, conecta con la audiencia joven. “Ella (Shakira) es vanguardista. Tiene su cabeza como si fuera una joven de 22 años, es una centeniall”, agrega.

Aunque la clara indirecta musical a Piqué ha puesto más que nunca a Shakira en el foco de medios, redes y fanáticos, para el director radial la artista siempre ha sido una protagonista. Bien sea por acoplarse a los nuevos ritmos, exponer a los espectadores su historia de desamor o lanzar ‘tiradera’ a su expareja, su estilo la ha mantenido vigente por décadas.

“Shakira cree perfectamente en lo que quiere hacer. La primera persona que cree en ella es, precisamente, ella misma. Siempre ha sido una terca talentosa y exigente con ella y todo el equipo que la rodea. No se deja asustar. Esa es Shakira”, concluye Villalobos, quien ha seguido la trayectoria musical y personal de la cantante desde sus inicios.

Una clara indirecta

No es porque se trate de una de las artistas latinas más exitosas del mundo -con más de 60 millones de discos vendidos a nivel mundial y decenas de premios-, pero el triunfo de su colaboración con Bizarrap se veía venir. Ya había roto récords en YouTube con ‘Monotonía’ y, tan solo tres meses después, lo volvió a hacer, pero de la mano de la ‘BZRP Music Sessions #53’.

La noche del 11 de enero del 2023 será por siempre recordada en la industria musical: una controvertida separación, unos rumores de infidelidad y la colaboración de uno de los más importantes productores del mundo -logró el puesto 49 a nivel global en Spotify en 2022- fueron los elementos que le permitieron a Shakira acumular un millón de reproducciones en YouTube a solo 12 minutos de presentar su nueva canción.

Por meses, el mundo fue testigo de su tormentosa ruptura con Piqué, pero el pasado miércoles también lo fue de su venganza. ¿Qué mejor manera de demostrarle al mundo que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” que convirtiéndose en tendencia musical en las plataformas digitales?

Mientras que ‘Monotonía’ superó las 32 millones de reproducciones en YouTube a 48 horas de su lanzamiento y fue catalogado el debut más grande en español de 2022; la cifra de ‘BZRP Music Sessions #53’ ya supera esa cifra sin completar las 24 horas.

Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira pic.twitter.com/EULVrqXsZX — Joel | ????? (@burcabi_) January 10, 2023

Para el 11 de enero hacia las 7: 40 p. m., tan solo 40 minutos después del lanzamiento, las búsquedas de Shakira en el buscador de Google, en una escala de 0 a 100, aumentaron considerablemente su popularidad. De acuerdo con Google Trends, una herramienta de Google Labs que muestra las búsquedas en tendencia, el interés por la cantante fue de 95 puntos en territorio colombiano. A las 9 p. m., la cifra ascendió y llegó a 100.

Un valor de 100 en Google Trends indica la popularidad máxima de un término; mientras que 50 y 0 indican que es la mitad de popular en relación con el valor máximo. En ese sentido, 100 constituye la cifra máxima y 95 se posiciona como una cifra bastante elevada , teniendo en cuenta que durante los siete días anteriores al estreno de ‘BZRP Music Sessions #53’, el interés por la cantante en el buscador se mantuvo entre los cinco puntos.

Y eso solo hablando de Colombia, el resto de países también posó su atención sobre la cantante el pasado 11 de enero. Al menos, así lo demuestran las cifras de Google Trends: 100 puntos es el interés en el buscador que alcanzó la cantante hacia las 7 p. m. a lo largo y ancho del globo.

Si bien la barranquillera alcanzó el pico de popularidad en Google el pasado miércoles, que la cifra haya mantenido elevada para el 12 de enero da cuenta del fenómeno global que implicó su nuevo sencillo. 52 es el puntaje que mantiene vigente a Shakira en Google.

En Spotify, la intérprete de ‘Antología’ tampoco se queda atrás: Shakira cuenta con más de 55 millones de oyentes mensuales. Su canción más escuchada es ‘Hips don’t lie’ con 1.145.407.524 reproducciones; pero también está ‘Te Felicito’ con 446.539.932 y

‘Monotonía’ con 178.018.993, según la página oficial de la plataforma.

De acuerdo con una historia de Instagram publicada por Bizarrap a un día del estreno de ‘BZRP Music Sessions #53’, la más reciente canción también está ganando audiencia en la plataforma de música vía streaming. Para el 12 de enero, el sencillo cuenta con más de ocho millones de reproducciones.

Actualmente, ocupa el puesto número uno en tendencias musicales en YouTube de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. También en países fuera de la región, como España, EE.UU., Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo e Islandia, de acuerdo con datos de YouTube Charts.

Además, se encuentra entre las primeras posiciones de los rankings de tendencias musicales de Reino Unido (2), Países Bajos (3), Portugal y Bélgica (ambos en el puesto 4) e Italia, Suecia, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda y Emiratos árabes, los cuales ocupan la quinta posición. También llegó a las tendencias de Noruega, Suiza, Austria y Brasil.

El término de búsqueda ‘Reacción Shakira’ en YouTube Colombia registró un pico el 12 de enero. Mientras que en las consultas relacionadas a este término, aparece Ibai Llanos, quien cuenta con el video reacción más visto al momento, con más de 4 millones de visualizaciones.

“Para Shakira es su primera canción desde ‘Monotonía’ que alcanzó el puesto número tres en la lista Hot Latin Songs de Billboard (con fecha del 5 de noviembre). Actualmente, se encuentra en el lugar número uno en el Latin Airplay, lista que ha encabezado durante cuatro semanas”, explica ‘Billboard’, revista estadounidense especializada en información sobre la industria musical.

Bizarrap, por su parte, tampoco defraudó. Tras el lanzamiento de su última sesión, su número de seguidores en Instagram llegó a los 16,3 millones; sus suscriptores en YouTube ascendieron a 17,2 millones y sus oyentes mensuales en Spotify se posicionaron en más de 35 millones. Algunos de sus videos acumulan más de 300 millones de visualizaciones.

Google Trends muestra que hacia las 7: 40 p. m., la popularidad del productor en el buscador pasó de 10 puntos -a las 6 y media de la tarde el 11 de enero- a 99. Ocho minutos después, sobre las 7: 48 p. m., alcanzó su límite de 100. Un aumento exponencial, si se considera que antes del estreno la cifra máxima era de cuatro puntos.

A nivel global, la cifra no cambió mucho tampoco. Al igual que Shakira, Bizarrap alcanzó el nivel máximo de popularidad en búsquedas a las 7 p.m. Posteriormente, el número fue bajando, de 84 pasó a 69 -en tan solo una hora-. Para el 12 de enero hacia la 1 p.m., el interés de la audiencia se mantenía alto aún con 48 puntos.

Quédate’, la canción que lanzó en julio del pasado año junto al rapero español Quevedo, se convirtió en la canción del verano en muchos países de habla hispana. Su letra y ritmo le valieron para posicionarse como la séptima canción más escuchada a nivel global en Spotify en 2022.

Los ojos puestos en Shakira

En el mundo de la música y el espectáculo, nadie es indiferente a Shakira en este momento. Los dardos que la artista barranquillera lanzó a su expareja Piqué y a Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista catalán, no pasaron desapercibidos; todo lo contrario, las redes ardieron con una oleada de comentarios.

Uno de los primeros en reaccionar fue Ibai Llanos, socio y amigo íntimo del exjugador español, quien se mostró sorprendido al escuchar por primera vez el sencillo durante una transmisión.

“Hostia, pero qué es esto, qué barbaridad, y decíamos al principio del video ‘¿Tirará beef?’ (…) Descanse en paz, Gerard Piqué”, señaló el creador de contenido.

La canción de Shakira es una fantasía, pero no supero la reacción de Ibai Llanos! Oro puro ?? pic.twitter.com/yXUe9ruPp0 — ? ??????? (@AlbitAlaron) January 12, 2023

En medio del revuelo, también hubo espacio para el humor. “¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?”, escribió Ibai Llanos en Twitter. A lo que muchos usuarios respondieron: “Claramente” y “Es publicidad encubierta de Twingo, claramente”.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Las indirectas de la canción fueron tan evidentes que llamarlas de ese modo resultó toda una ofensa para la cantante y actriz española Aitana. “En TikTok me salen videos de ‘Analizamos las indirectas’, ¿qué indirectas?”, sentenció la intérprete de ‘Mon Amour’ a través de su cuenta de Twitter.

en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

Alejandro Sanz, uno de los amigos más cercanos de la cantante colombiana -trabajaron en las canciones ‘La Tortura’ y ‘Te lo agradezco’-, tampoco perdió la oportunidad para mostrar apoyo a su colega. Tras el lanzamiento de la tercera pista que se estrena tras la ruptura de Shakira y Piqué, el español escribió un corto, pero contundente mensaje en su cuenta de Twitter: “Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!”.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

En la industria musical colombiana, Fonseca y Goyo, de la agrupación Chocquibtown, sacaron la cara. Mientras que el cantautor bogotano llamó a Shakira “gigante”; la vocalista chocoana se limitó a replicar una línea de la canción. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, escribió.

Los seguidores de la cantante, por su parte, no escatimaron en mostrar su respaldo tanto en redes sociales como en los comentarios del video. Pocos minutos después del lanzamiento redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de memes y videos hablando del nuevo éxito musical.

Medios internacionales en todo el mundo registraron el más reciente lanzamiento de la barranquillera. “Sin sutilezas, Shakira contra Piqué en su última canción”, tituló el diario español ‘El País’; mientras que ‘El Confidencial’ escribió: “Es una de las venganzas más espectaculares de la historia de la música”.

La letra

En tan solo 3 minutos treinta y ocho segundos, Shakira no se guardó nada. La letra de ‘BZRP Music Sessions #53’ es tan clara como contundente: está repleta de indirectas para Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, una estudiante catalana de 23 años. Quizás, la indirecta más evidente es la mención de sus nombres que están camuflados en las palabras sal-pique y clara-mente.

La canción comienza con la dedicatoria “Pa’ tipos como tú” y, a ella sobreviene una ola de indirectas como “tanto que te las das de campeón y, cuando te necesitaba, diste tu peor versión”.

En medio de luces azuladas y ritmo acelerado, Shakira hace su primera mención a Clara Chía con la frase “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”. Sin embargo, no es la más directa que hace; tan solo unos cuantos segundos después canta: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”. A la pista se suman ‘joyitas’ como “Yo valgo por dos de 22″, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”, frases que no hacen más que reiterar la superioridad que siente la artista con respecto a la nueva pareja de Piqué. Además, se saca la ‘espinita’ del fraude fiscal por más de 14 millones de euros al que fue acusada por parte de la Hacienda española, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, canta en una parte del sencillo. Shakira y Bizarrap, unos maestros del ‘marketing’ Que cientos de personas en el mundo estén hablando del más reciente lanzamiento musical de Shakira y Bizarrap responde, entre otras cosas, a una magistral estrategia de marketing. “Tiene un impulso en redes sociales que ningún maestro del marketing podría haber hecho”, señala Alejandro Villalobos para EL TIEMPO. La barranquillera, además de poner en manifiesto muchos aspectos de su vida privada, también involucra reconocidas marcas. Por ejemplo, el auto Twingo que menciona en una parte de la canción o el reloj Casio, que tanto revuelo ha generado entre los usuarios por ser comparado con uno marca Rolex. Fue tal la repercusión del sencillo musical que la multinacional japonesa fabricante de electrónica, que en 1969 creó el primer reloj de pulsera de cuarzo con pantalla digital de cristal líquido, decidió no quedarse atrás en la ‘tiradera’. “Nos encanta que esto nos salpique”, escribió en su cuenta de Instagram; al tiempo que compartió una imagen de un reloj resistente al agua.

En esta parte además de hacer un juego de palabras brillante con el nombre de PIqué en "perdón que te sal-pique" se refiere a los 14 millones de euros que le debe a Hacienda así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya. DALE SHAKI CON LA SILLA ? pic.twitter.com/axATTBlfjt — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Con la mención de Twingo en la estrofa “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, salió a la luz un nuevo capítulo en la trayectoria de Shakira: cuando, en 1995, fue ella misma quien estuvo en la presentación oficial del automóvil en su llegada a Colombia, hace más de dos décadas.

“Una joven y relativamente desconocida cantante barranquillera llamada Shakira se sube al escenario. Después de su actuación, Renault presenta un vehículo que deja a todos boquiabiertos: un monovolumen compacto muy diferente a los diseños tradicionales”, recoge la revista especializada en autos ‘Fuel Car Magazine’.

“CAMBIASTE UN ROLEX POR UN CASIO” TE AMO REINA SHAKIRA pic.twitter.com/ZzI8H2XWek — ????? (@Stoessmyy) January 12, 2023

Los años han pasado, los estilos musicales han mutado y muchos de los artistas han desaparecido con el cambio; sin embargo, en medio de la dinámica industria musical, hay algo que siempre se ha mantenido constante: la presencia de Shakira en las plataformas y los medios musicales. A más de dos décadas de su debut, parece que hubiese sido ayer que saltó a la fama impulsada por la creatividad, el carisma y el tesón colombiano que la identifica.

La letra completa de la nueva canción de Shakira

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novatos

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo sólo hago música perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.