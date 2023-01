Cuatro matrimonios, adicción a las drogas y un suicidio: la vida de Lisa Marie Presley

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Lisa Marie Presley fue la única hija del cantante icónico de rock and roll, Elvis Presley. Su madre es Priscilla Presley, ambas estuvieron en la entrega de los Globos de Oro en 2023. Sin embargo, pocos días después, el 12 de enero falleció a los 54 años por un paro cardíaco, de acuerdo con medios estadounidenses que citaron a su familia.

Aunque vivió bajo la sombra del apellido Presley, Lisa supo hacerse de una carrera propia con sus triunfos, derrotas y excentricidades. Debutó gracias al apoyo de Linda Thompson, incluso llegó a tener una colaboración con su padre, pues cantaron juntos Don’t Cry Daddy hacia 1997.

Este dueto fue simbólico, ellos no estuvieron presentes en el mismo espacio. Ella daba un concierto con grabaciones sobrepuestas de Elvis.

“Fue una experiencia muy poderosa y conmovedora cantar con mi padre (..) Las letras me hablan y tocan mi alma. Estoy segura de que la letra le habló a mi padre de la misma manera”, dijo en su momento.

Seis años después, la hija del rey del rock lanzó su primer álbum, titulado To Whom it May Concern, el cual alcanzó el número cinco en la lista de Billboard en Estados Unidos, además recibió varios discos de oro. Su disco Now What se estrenó en el 2005 y el tercero, Storm & Grace en 2012. Una de sus colaboraciones más destacada fue la canción People para la banda sonora de la serie The Walking Dead.

En 2018, la cantante volvió a interpretó otra canción junto a su papá, esta vez fue un video del tema Where no one stands alone.

Su vida personal estuvo llena de tragedias. A los cuatro años tuvo que sobrellevar el divorcio de sus padres, poco después, cuando ya tenía nueve, falleció su padre, Elvis Presley. Los dramas pusieron el foco de atención sobre de ella.

Posteriormente, en su propia vida amorosa, Lisa Marie pasó por cuatro divorcios, su primera pareja fue Danny Keougj, cuya boda fue en 1988 y se celebró en Marruecos. Este matrimonio duró hasta 1994, el músico formó parte de su banda y la misma cantante lo nombró su “mejor amigo”. Producto de esta relación nacieron Riley Keough en 1989 y Benjamin Storm Keough, en 1992.

En 1994 comenzó uno de los romances más comentados en la industria musical del siglo XX, pues Lisa contrajo matrimonio con Michael Jackson, todo lo que hacía la pareja era ampliamente difundido e incluso lo acompañó a algunas ciudades de su gira antes de que confirmaran la relación. Aunque se divorciaron, siguieron juntos cuatro años más.

La relación entre ambos estuvo marcada por sexo salvaje y disfraces en la intimidad.

Por la vida de la hija de Elvis también pasó un romance fugaz con Nicolas Cage, actor de películas como El señor de la guerra (2005) y Best of Times (1981). Este matrimonio duró solo tres meses por graves diferencias entre ambos.

De su último matrimonio, que empezó en 2006 y concluyó 10 años después, en 2016, nacieron las mellizas Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood. La boda entre Michael Lockwood y Lisa se celebró en Japón, su primer esposo fue el padrino de este enlace romántico.

En 2019, volvió a ser noticia tras recaer en el consumo de drogas. Su madre, Priscilla Presley, le rogó a la Cienciología que la salvaran de la adicción y pidió ayuda para ella.

En 2020, una pérdida más marcó para siempre a Lisa Marie Presley, su hijo de 27 años se quitó la vida en su mansión de Los Ángeles, California. La mediática muerte del joven fue provocada por una herida de bala autoinfligida, de acuerdo con los primeros reportes.

Fue la misma cantante quien informó sobre el deceso. “Está completamente desconsolada y más que devastada, pero trata de mantenerse fuerte para sus gemelas de 11 años y su hija mayor Riley. Ella adoraba a ese chico. Él era el amor de su vida”, expresó Roger Widynowski en un comunicado enviado a TMZ en su momento.

En una de sus últimas publicaciones, la cantante recordó un gran gesto que había realizado junto a su hijo, pues ambos se pusieron el mismo tatuaje en el pie. “Hace varios años, en el día de la madre, mi hijo y yo nos hicimos estos tatuajes a juego en nuestros pies. Es un nudo celta de la eternidad. Simbolizando que estaremos conectados eternamente. Lo elegimos cuidadosamente para representar nuestro amor eterno y nuestro vínculo eterno.”, escribió en su cuenta de Instagram en agosto de 2022.