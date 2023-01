Trabajadores de Sidor cumplen tercer día de protestas exigiendo mejoras salariales

Más de 24 horas tienen los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), protestando en la avenida de los Trabajadores a la altura del portón 4, en Ciudad Guayana.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

A esta lucha laboral se han sumado trabajadores de las distintas empresas básicas, jubilados, sector salud y educativo. Todos con el mismo reclamo: mejoras salariales.

La vía tenía varias alcabalas. Algunas conformadas por funcionarios de seguridad y otras por los trabajadores de Sidor. Había tensión en el ambiente. Los ánimos estaban caldeados. El cansancio y el calor comenzaron a socavar el ánimo de unos 200 trabajadores que se han apostado en el elevado del portón IV de la avenida de los Trabajadores en Ciudad Guayana al sur del estado Bolívar.

A tan solo 3 kilómetros de este punto de concentración, específicamente en el portón I, la gobernación del estado Bolívar convocó a una manifestación con un mensaje provocador: “El pueblo trabajador se concentra en Sidor. Clase obrera consciente y patriota en defensa de la Revolución Bolivariana y su líder Nicolás Maduro”.

En su cuenta de Twitter, Ángel Marcano, gobernador de Bolívar, dio la orden: “Este 11 de enero el Pueblo Trabajador de Guayana se moviliza con fuerza en respaldo al presidente Nicolás Maduro y los trabajadores siderúrgicos que se mantienen en planta produciendo por la patria. Nos vemos en Sidor a las 9:00 am, la derecha y el fascismo no pasarán”.

En el primer punto estaba un grupo de trabajadores de las distintas empresas básicas del estado Bolívar, así como jubilados, docentes y representantes del sector salud. Y en el otro, se observaban autobuses, trabajadores, personas afectas al gobierno. “Sabemos que algunos compañeros estuvieron allá obligados, es hora de romper el miedo”, comentaron algunos de los empleados que están manifestando desde el pasado lunes.

Con el pasar de las horas, sus reclamos no han cambiado, sino por el contrario se han intensificado: exigen a la gerencia de la empresa y al gobierno nacional, aumento salarial, pago de todos los bonos y que les devuelvan sus beneficios laborales.

Pedro Rojas, trabajador de CVG Refractarios, declaró: “Estamos en apoyo total de nosotros mismos y nuestros compañeros sidoristas. Este es el epicentro de la lucha. La gente tiene que darse cuenta de que aquí están los verdaderos trabajadores, los que tenemos la situación fuerte en las casas, donde hay hambre”.

Sueldos miserables

“La gente está pasando hambre, está pasando hambre en su casa, no están desayunando, sus hijos no están asistiendo a la escuela, nos quitaron los útiles, el HCM. La gente se cansó y lo que estamos pidiendo es que se acerquen más hasta acá, donde es la lucha verdadera de los trabajadores para decirle al gobernador, al presidente de la República, Nicolás Maduro, que mire la cara para acá, para los verdaderos trabajadores, no los que le están llevando embustes y metiéndoles cosas en la cabeza”, sumó Rojas.

El trabajador recalcó que no son guarimberos. “Somos trabajadores, no somos políticos. Vivimos de nuestro trabajo, de nuestro salario, y el obrero es digno de su trabajo, lo hemos dicho ya varias veces. No estamos pidiendo ni más ni menos, solo el salario anclado al dólar, multiplicado por lo que está la tasa ahorita. Ellos están hablando de un dólar criminal, pero que más criminal que el Banco Central de Venezuela (BCV) que le da la pistola para que nos termine de matar. Entonces, hoy nosotros estamos en apoyo y no nos vamos a retirar hasta conseguir la victoria”.

Yutzi Martínez, con 15 años de servicio en Sidor, admitió que la lucha se ha venido dando desde noviembre de 2022, dentro de la planta, buscando establecer diálogo, pero nadie se presentó hasta el lunes 9 de enero que se reunieron todos los trabajadores sidoristas y salieron a la calle.

“El tema principal que nos aqueja a todos es que la economía del país se mueve en base al dólar del BCV, que es ley, pero no nos tomaron en cuenta, no nos ajustaron por una razón u otra, y los salarios se ven afectados. Seguimos peleando nuestros 600 dólares mensuales en promedio y 2.800 dólares en relación a las vacaciones, pero se nos ha ido devaluando el sueldo y bajamos a percibir entre 30 y 100 dólares mensual y unas vacaciones entre 200 y 500 dólares”, explicó Martínez.

Un mensaje al gobernador

Los trabajadores le enviaron un mensaje al gobernador de la entidad: “Lo llamamos a la reflexión. Que venga hasta aquí y se informe correctamente, que no esté hablando en contra del pueblo trabajador, y el pueblo que de verdad es el que produce en Venezuela. Le pedimos que no mal informe la situación, aquí no hay ningún delegado sindical, aquí ninguno está en contra de la institución”.

Mientras, Wuilan Díaz, trabajador del área de planta de pellas, señaló que 15 trabajadores y él mismo tienen cartas de despido, denuncias que ya han introducido ante el Ministerio de Trabajo y Ministerio Público. “Estoy corriendo riesgo junto a mis compañeros. De aquí en adelante no sé qué irán hacer conmigo, pero aquí estoy en pie de batalla”.

Ante la pregunta de si la empresa los ha llamado para dialogar o proponer mesas de trabajo, Díaz respondió: “En el primer día de protesta, vino la abogada laboral a ofrecernos 200 dólares para el martes 10 de enero y 400 dólares para el viernes. Nosotros rechazamos eso, porque no lo hicieron al principio, que lo deberían de haber hecho, alegando que en la caja no había flujo de dinero”.

“Pero si nosotros somos los que estamos produciendo, nosotros sabemos cuántas toneladas están saliendo de pellas, los de briquetas saben, los de planchón saben, laminación sabe, cuánto se está produciendo mensual, trimestral y salen todos esos materiales. Salen por el portón IV y por eso estamos aquí, para no dejar salir nada, pero ellos implantaron el portón III y abrieron una trocha más adelante del peaje para sacar su mercancía y dejarnos aquí como si no estuviera pasando nada”, denunció Díaz.

El trabajador también señaló que “el gobierno ya sabe, el ministro vino ayer (10 de enero) como a las 6:30 de la tarde y los llamó a todos, el gobernador, el tren ejecutivo de cada empresa, y tuvieron una reunión hasta tarde. La información no la bajaron desde la CVG, y estamos esperando”.

La otra cara de la moneda

Por su parte, este miércoles 11 de enero, los trabajadores de CVG Carbonorca cerraron la parte superior del elevado de Alcasa, en apoyo a los trabajadores del portón IV.

Mientras que en Ferrominera, el punto de concentración fue el Club Caronoco, pero para asistir a la convocatoria oficialista, “porque como era de esperarse, han estado amenazando y amedrentando a los trabajadores para obligarlos a asistir”, señaló un obrero que prefirió mantener su nombre en anonimato.

En una nota de prensa difundida por la Gobernación de Bolívar, se informó que “Sidor se llenó este miércoles de alegría y compromiso con la patria productiva, en una gran concentración liderada por el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano”.

En el mismo documento, el mandatario regional exhortó “a los trabajadores de Sidor que están en medio de las últimas acciones de protesta, y que han impedido la entrada y salida de personas a Ciudad Guayana, a que “bajen” su actitud para que puedan establecer una agenda con el mandatario nacional”.

“Yo no desconozco el derecho de los trabajadores, pero les pedimos que respeten el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Estamos dispuestos a escucharlos, porque siempre hemos enfrentado todos los problemas”, dijo el gobernador.

Destacó que van a estar en la calle para garantizar la paz en el estado Bolívar y defender el legado del comandante Chávez, que dio luz a estas empresas y a sus trabajadores.

“Nosotros estamos en contra de quienes ponen el capital por encima de los intereses de la clase obrera, y estamos creando un sistema de protección social digno, con el avance y producción de nuestras industrias”, reza la nota de prensa oficialista.