El príncipe Harry creyó que la princesa Diana fingió su muerte

En su libro de memorias, ‘Spare’, el Príncipe Harry revela que hasta los 20 años creyó que su madre había fingido su muerte para escapar de la presión mediática.

Diana de Gales perdió la vida en un trágico accidente de coche en París el 31 de agosto de 1997. Cuando eso sucedió, El Príncipe Guillermo tenía 15 años y su hermano, el Príncipe Harry, 12.

Por Semana

En su autobiografía, el Príncipe Harry recuerda que el verano de 1997 fue el más feliz de su vida. La princesa Diana llevaba un año divorciada del entonces príncipe Carlos, y en el mes de julio se fue con sus hijos a la Costa Azul para disfrutar de unas vacaciones estivales. El duque de Sussex recuerda que lo pasaron de maravilla, que su madre y sus hijos surcaron las aguas del Mediterráneo en motos de agua. Esta le presentó a un amigo al que no menciona, pero se sobreentiende que se refiere a Dodi Al Fayed, su pareja entonces. Los días en las playas de Francia fueron memorables. Una vez finalizado el viaje, él y Guillermo regresaron al Reino Unido para continuar sus vacaciones en Balmoral.

Harry recuerda que su padre se sentó al lado de su cama. Y le dijo: “Querido hijo” antes de explicarle que Diana había tenido un accidente y que no se había recuperado. El Príncipe recuerda que en ese momento no derramó una lágrima. “Mi padre no me abrazó. No se le daba muy bien expresar sus emociones en circunstancias normales”, dice. “Es cierto que posó la mano una vez más sobre mi rodilla y me dijo: Todo irá bien”.

En «Spare», el hijo menor de Carlos III admite que se ha pasado las décadas siguientes intentando averiguar qué ocurrió realmente aquella fatídica noche, y que sólo ha conseguido que le convenzan de que no pida que se reabra la investigación sobre la muerte de la princesa. Incluso cuenta que tanto él como su hermano, el príncipe Guillermo, han pasado por el Puente del Alma -el lugar donde se estrelló Diana en París- para rememorar los últimos momentos de su madre.