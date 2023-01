“Te necesitamos”: los mensajes de apoyo para Jeremy Renner luego de sufrir un accidente

El domingo 1 de enero Jeremy Renner sufrió un accidente en su casa del condado de Washoe, en el estado de Nevada, Estados Unidos, el cual rápidamente se conoció tras el informe de los medios locales. Horas más tarde una ola de mensajes en apoyo al actor colmaron las redes sociales, en especial Twitter, desde donde colegas hasta fanáticos plasmaron su cariño y le enviaron fuerzas.

Por La Nacion

Según confirmó el representante de Renner a Variety, “Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída”. Luego de aquellas palabras la alarma se encendió para quienes mantienen un favoritismo por las películas que interpretó el actor, como Ojo de Halcón y Misión Imposible.

Alba Baptista, novia de Chris Evans, fue una de las primeras actrices que de inmediato le envió unas sentidas palabras de aliento a Renner en este momento crucial: “No puedo dormir después de escuchar las noticias sobre Jeremy. Estoy triste y asustada. A nuestro ‘socio en el crimen’, nuestro Avenger favorito. Oraciones para vos y tu familia. Realmente estoy orando por una pronta recuperación… ¡Vamos Hawkeye! ¡Te necesitamos!”.

