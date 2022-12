El peor video del año: así fue cómo tres niños de color fueron sacados de una piscina por presunto racismo

Tres hombres sudafricanos fueron acusados de intento de asesinato tras una agresión racista a dos adolescentes en una piscina que desató la indignación pública en todo el mundo.

Por Infobae

Los acusados fueron grabados agrediendo a los adolescentes que querían utilizar una piscina en el complejo turístico de Maselspoort, en la provincia de Free State.

Los hombres intentaban impedir que los adolescentes negros se bañaran en la piscina, alegando que estaba reservada para blancos.

La policía sudafricana acusó a un hombre de intento de asesinato.

Zero context. Perhaps we should wait for more information before we conclude. Could just be a bunch of people that had a little too much to drink ?????

— Edson Gwenhere (@edson_gwenhere) December 26, 2022