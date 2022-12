Conoce el top 10 de mejores y peores videojuegos del 2022

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Elden Ring y God of War Ragnarok son parte de los títulos que marcaron este año

2022 llegó a su fin y para los gamers será un año que dejó grandes títulos para el recuerdo tanto en PlayStation, Xbox, Nintendo y PC, aunque también varios juegos que no cumplieron las expectativas y por su calidad recibieron malas calificaciones.

Por Infobae

Metacritic es el sitio de referencia de muchos jugadores para conocer la puntuación de varios títulos, y esa información permite consolidar un listado anual con los mejores lanzamientos.

Para este año Elden Ring es el gran dominador, alcanzando una nota pocas veces vista, aunque también el regreso de un clásico como Portal impresionó a los expertos.

Los 10 mejores videojuegos de 2022

El puesto número uno es compartido por dos juegos: Portal Companion Collection y Elden Ring. Ambos títulos obtuvieron una calificación de 96 sobre 100.





El primero de ellos es una recopilación de los dos primeros juegos de la saga con mejoras gráficas y de rendimiento, lo que potenció una experiencia clásica que no ha pasado de moda. “Incluso después de 11 años, Portal sigue siendo uno de los videojuegos más originales, inteligentes y divertidos que hemos tenido el placer de jugar”, afirman desde PC Games, quienes le pusieron 100 en su reseña.

Mientras que el juego desarrollado FromSoftware, los mismos que crearon Dark Souls y Sekiro, logró que la fórmula de esos títulos se adaptara a una experiencia de mundo abierto y más cercana al jugador casual. “Elden Ring demuestra que la evolución es algo hermoso. Conserva la brillantez y la dificultad de sus pares mientras mueve el género hacia una nueva era”, aseguran desde Movies Games and Tech en su review.

Este es el top 10 completo de los juegos que mejor nota recibieron este año por los expertos a través de Metacritic:

1. Elden Ring (96).

3. Persona 5 Royal (95).

3. Persona 5 Royal (95)

4. God of War: Ragnarok (94).

5. Dwarf Fortress (93).

6. The Stanley Parable: Ultra Deluxe (93).

7. Chained Echoes (92).

8. Cuphead in the Delicious Last Course (92)

9. Rogue Legacy 2 (90).

10. Neon White (90).

Los 10 peores videojuegos de 2022

En el top 10 de los títulos peor calificados no aparecen lanzamientos que fueron una decepción por la expectativa que generaban y la importancia de sus franquicias, como es el caso de Sonic Frontiers y Saints Row que tuvieron un 61 de nota, Chocobo GP con 63 y Dragon Ball: The Breakers que fue calificado con 53.





El peor juego del año para los expertos fue POSTAL 4: No Regerts calificado como “vergonzoso”, “una pieza inacabada”, “tedioso” y con “abundancia de problemas técnicos”. Su nota fue de 30 y los jugadores le pusieron 4.7, de 10.

Este es el top 10 completo de los juegos con peor nota en 2022:

5. LEGO Brawls (46).

2. CrossfireX (38)

3. Babylon’s Fall (41)

4. XEL (43)

5. LEGO Brawls (46)

6. Zorro: The Chronicles (49).

7. The Last Oricru (50)

8. The Waylanders (51).

9. Kamiwaza: Way of the Thief (52).

10. Blade Runner: Enhanced Edition (52).