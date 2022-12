“Avatar: The Way of Water” batió récord y superó los mil millones de dólares en taquilla internacional

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Avatar: The Way of Water”, de James Cameron, ha alcanzado 14 días después de su estreno los 1.000 millones de dólares en taquilla internacional, lo que la posiciona como la película que más rápido ha superado dicha cifra en 2022.

Según informaron este miércoles medios estadounidenses, la segunda parte de “Avatar” forma parte del selecto grupo de filmes que este año lograron llegar a los 1.000 millones de dólares en taquilla, como “Top Gun: Maverick”, que tardó 31 días en superar la marca, y “Jurassic World”, que lo logró a los cuatro meses de su llegada a los cines.

Además, “Avatar: The Way of Water” es la producción que más rápido alcanzó dicha cifra desde “Spider-Man: No Way Home”, que tardó 12 días en lograrlo en 2021.

La película de James Cameron se ganó el puesto tras un inicio modesto en el que no cumplió las predicciones en taquilla, al haber acumulado 132 millones de dólares en su primer fin de semana de los entre 150 y 175 millones de dólares que los expertos esperaban.

El rápido ascenso posterior reitera el éxito de esta secuela presentada 13 años después del estreno del filme original, que se convirtió en el más taquillero de la historia del cine al alcanzar en total los casi 3.000 millones de dólares.

La segunda parte de “Avatar”, que ya cuenta con 2 nominaciones a los Globos de Oro, se posiciona como una de las películas más caras de todos los tiempos al haber contado con un presupuesto que sobrepasa los 350 millones de dólares, según detalló el medio especializado Variety.

El costo de producción fue tan alto que se necesitan alcanzar 2.000 millones de dólares en taquilla tan solo para empezar a resultar rentable.

Esta es una cifra que solamente han alcanzado películas como “Titanic” (1997) y “Avatar” (2009), del propio Cameron, “Star Wars: The Force Awakens” (2015), “Avengers: Endgame” (2019) y “Avengers: Infinity War” (2018).

“Avatar: The Way of Water” retoma la historia de Jake y Neytiri, quienes, esta vez como pareja adulta y con cinco hijos adolescentes, tienen el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

“Avatar” continuará con tres secuelas más que ya han sido rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista.

EFE