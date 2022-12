¿Cleopatra, eres tú? Gaby Spanic dejó el pudor atrás y algunas prendas delante de las pirámides de Egipto (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz Gaby Spanic aprovechó el mes de diciembre para compartir unos días de descanso con sus familiares. Por ello, sus parientes tomaron sus maletas, un avión y se trasladaron hasta Egipto, momento que quedará para siempre en sus memorias.

Por: El Diario NY

“Construyendo recuerdos que vivirán en nuestros álbumes familiares. Building memories that will live on in our family albums. Construindo memórias que ficarap eternizadas em nossos álbuns de familia”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos compartidas.

Sin embargo, lo más llamativo fue el atuendo que decidió llevar puesto, debido a que tenía un vestido completamente transparente, al tiempo que dejó ver su brasier, así como su tanga. Su look lo quiso llevar acompañado por unos lentes de sol negros, y unas botas para darle un toque particular.

Puedes leer la nota completa en El Diario NY