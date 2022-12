Otro error garrafal de Biden y esta vez frente a “Velenski”: Así llamó al presidente ucraniano (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, protagonizó este miércoles un nuevo desliz cuando hablaba en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, y lo llamó “Velenski” en un momento dado.

Por RT

“Velenski, Zelenski, usted ha dejado claro que él está abierto a buscar…”, dijo Biden antes de darse cuenta de que iba a referirse al mandatario ruso Vladímir Putin, por lo que se corrigió: “Déjenme decirlo de esta manera: él no está abierto, pero usted está abierto a buscar la paz, usted está abierto a buscar la paz justa”.

Momentos después, el mandatario estadounidense no consiguió acabar de formular correctamente una frase en dirección al pueblo ucraniano: “Ustedes han demostrado su firme postura contra la agresión frente a los apetitos imperiales de los autócratas, que creen erróneamente que ustedes podrían, ustedes podrían, ellos podrían ser capaces de hacer… podrían… lo correcto”.

