Árbol de Navidad se envuelve en llamas en tan solo segundos e incendia un apartamento (VIDEO)

Comienza la época navideña y con ella la alegría de adornar la casa con objetos de la pintoresca festividad; así llegan los regalos, la buena comida y claro, el árbol decorado.

Por: El Diario NY

Sin embargo, en medio de esta celebración, no se debe olvidar que en estas fechas es más probable que nuestros hogares sufran de algún accidente relacionado con fuego, precisamente por el uso de adornos junto con velas y luces artificiales.

Un video de advertencia compartido por la Brigada de Bomberos de Londres nos muestra “lo fácil” que un árbol de Navidad puede envolverse en llamas en tan solo segundos, y claro, poner en riesgo nuestro hogar y a nuestros seres queridos.

Aquí el video de la Brigada que nos hace pensar sobre los adornos a poner en nuestro árbol:

Following the @BBCNews report on dangerous Christmas lights, we're urging people to check their lights are safe & comply with UK safety regulations. This video shows just how quickly Christmas trees can go up in flames https://t.co/7kJXw5hnrX pic.twitter.com/GnD33HMFGY

— London Fire Brigade (@LondonFire) December 13, 2022