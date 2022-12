Suspenden audiencia de Alex Saab para el #20Dic

Click to share on Google News (Opens in new window)

La audiencia de Alex Saab fue suspendida hasta el 20 de diciembre, así lo dio a conocer el periodista Joshua Goodman de la agencia AP.

Se espera que para ese día sean escuchado los argumentos finales para determinar si se le debe otorgar inmunidad diplomática contra el enjuiciamiento penal según la ley estadounidense.

Cabe destacar que fue arrestado con base en una orden de Estados Unidos, Alex Saab ha insistido en que es un diplomático venezolano perseguido por su trabajo ayudando al país sudamericano a evadir las sanciones norteamericanas.

Saab hearing adjourns until Dec 20 when closing arguments will be heard to determine whether he should be afforded diplomatic immunity from criminal prosecution under US law.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 13, 2022