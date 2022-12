Estallaron los memes tras la goleada de Argentina a Croacia

La semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia que se disputó en el estadio de Lusail hizo delirar a los fanáticos de la Albiceleste en las redes sociales. Los dirigidos por Lionel Scaloni se metieron en la final con una sensacional actuación colectiva, en especial de Lionel Messi y Julián Álvarez, quien marcó un doblete ante los europeos para el espectacular 3-0.

Por Infobae

Desde la previa, Twitter se llenó de memes. La tensión y el nerviosismo a horas de que el italiano Daniele Orsato pite el inicio del encuentro se volcaron en la red social del pajarito y pedían una victoria ante los croatas para vengar la derrota en el Mundial de Rusia 2018 y poder llegar a una nueva final, tal como ocurrió en Brasil 2014.

Una vez iniciado el encuentro, rápidamente Messi se hizo tendencia luego de marcar el primer gol de penal y asustó a los seguidores cuando se tomó la pierna izquierda por una aparente molestia muscular. Pero quien quedó en el foco de los memes terminó siendo el ex delantero de River Plate. La Araña recibió el cariño de sus seguidores, que lo llenaron de elogios por sus dos goles. En especial el del 2-0 al que compararon con el de Mario Kempes a Holanda en la final de 1978 y con el de Diego Maradona a Inglaterra en 1986, por el arranque de la jugada.

No pudieron faltar las dedicatorias al programa de televisión español El Chiringuito, en el cual uno de sus periodistas, Juan Manuel Rodríguez, había pedido que Croacia le marcara cuatro goles a la selección argentina. “Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, declaró.

Los mejores memes de Argentina vs Croacia