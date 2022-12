El Puma rompió el silencio: habló por primera vez de su drama familiar (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde el desafortunado comentario sobre Julio Iglesias, el cantante venezolano, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ no había hablado. En esta ocasión se ha abierto como nunca antes con la presentadora Kerly Ruíz en una entrevista explusiva al programa ‘¡Siéntese quien pueda!‘ de la cadena UniMás.

Por ABC

Entre otros secretos ha reconocido el distanciamiento con sus hijas Liliana Rodríguez Morillo y Lilibeth Morillo. La presentadora quiso saber cuál era el secreto de sus 35 años de matrimonio al lado de Carolina, que además de esposa, según Kerly tenía entendido que era su mánager y responsable de su carrera musical.

Ante esto, el Puma le contestó: “Eso es falso. Carolina no es mi mánager, no es la jefa de mi carrera, Carolina es mi esposa. Mi ayuda, realmente Carolina ha sido después de Dios, ella, los médicos, la gente, todo se conspiró para que este milagro que yo estoy disfrutando ahora sucediera”.

Preguntado sobre la vena artística de sus hijas no tuvo reparos en reconocer que: “Son talentosas las dos, actrices, cantantes”. Y llegó la pregunta incómoda para el cantante “¿Le has fallado a tus hijas, Puma?” a lo que contestó: “Si te metes por ahí, vamos a tener una bronca, porque me estás cuestionando como padre y no vamos a entrar en ese terreno. Prefiero que pases la página para seguir conversando. Dime qué padre no tiene errores, un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tienes que ir a cantar. Tú te conviertes en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante”.